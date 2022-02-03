古籍修復師李瑞雲 讓破舊骨董書重獲新生

李瑞雲不施粉脂，穿著樸素，當談到自己的工作時眼帶笑意，歡悅的神情中透露出對修書工作的熱情與執著。 （中通社）

一本書籍在經過時間的捶打後，開始發霉、泛黃、褪色，甚至書頁出現蟲洞，歲月的痕跡躍然紙上，失去原本的樣貌。然而經過一道道繁雜的工序，這些破舊的書籍在古籍修復專家李瑞雲的手中起死回生，煥然一新。因為她精湛的修復技藝，來自香港 各區的訂單絡繹不絕。她說：「我會一直做到雙手發顫，眼睛看不清楚才會停下來。」

中通社報導，李瑞雲從小就與書結下深厚緣分，長大後，她被公司派到國外任職。在閒暇之餘，她總喜歡逛舊書攤、骨董書店。但是由於收入有限，買到舊書籍雖為珍貴的版本，卻幾乎破爛不堪，無法正常閱讀。她把淘到的舊書籍送給專人修復，結果卻不盡人意。失望而歸的她，為了修復心愛的骨董書，也藉此開啟了李瑞雲修復骨董書籍的漫漫征程。 在香港，有一間書閣，遠離市中心的熱鬧喧囂，安靜地坐落在一處滿目翠綠的離島中。這裡既是古籍修復專家李瑞雲的工作室，也是她的家。（中通社）

據報導，古籍的修復需要具備專門的技巧和特殊的技藝，是一門既費心又耗時的工作。為了學習古籍修復的流程，李瑞雲專門前往英國，向修復專家請教實作技巧。儘管已經成為香港著名的古籍修復專家，李瑞雲依然保持謙虛的態度。她自謙道：「我到現在還不是什麼專家，我還要向大師去學習，去請教。」

李瑞雲從事古籍修復工 作已經十多年，家中的書桌上擺放著琳瑯滿目的工具，毛刷、剪刀、錐子等應有盡有。她修復過的書籍多種多樣，其中包括珍貴的手稿、地圖和聖經等。在她的回憶中，修復一本沙皇時期的字典，大約花費了她一年半的時間，是迄今為止最耗時的修復工作。

報導說，作為一名資深的古籍修復專家，李瑞雲有著自己一貫的堅持。她認為一本古書籍自然要用舊時的修復方法，現代的技藝始終無法還原古籍的舊貌，亦無法保留當年書籍的結構和設計。

書籍修復工作同樣受到了新冠疫情 的影響。李瑞雲無奈道，修復紙都需要特定的材料，可惜這些材料在香港買不到，需要從外國預定。因疫情的關係，增長了郵寄材料的時間，需要兩三個月才能寄到，不得已延長了修復的時間。

除了耗時外，另一項困難是修復方法的繁雜。由於骨董書籍的紙質不同，修復方法亦是多種多樣。此外，西洋古書與中國古籍的裝幀、修裱千差萬別。李瑞雲亦要掌握各國不同的修復技藝。