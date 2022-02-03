香港旗袍大師 把中國文化縫進衣裳裡

旗袍裁縫師梁朗光在香港觀塘一間工作室。（新華社）

「旗袍發燒友」胡玉貞六年前在香港 創辦金枝玉葉旗袍會，主要組織旗袍宣傳活動，會員最初不足10人，如今已超過百人。她日前整理一份「旗袍大師資料」，介紹香港現存6位旗袍裁縫師的祖籍、入行時間、資歷、年齡、代表作品、手藝傳承、工作室等信息。這其中，就有89歲的梁朗光，他曾為電影 「花樣年華」製作旗袍。

新華社報導，梁朗光為演員張曼玉 做旗袍是機緣巧合。

電影「花樣年華」將淡色、深色、鮮艷等不同風格的旗袍融入鏡頭語言，反映女主角蘇麗珍的心路歷程。

開拍前，擔任服裝及美術指導的香港著名設計師張叔平經引薦，找到了梁朗光。兩人達成共識，旗袍由張叔平設計，梁朗光製作。 在「旗袍發燒友」胡玉貞組織的活動上，老人們身著旗袍合影。（新華社）

張曼玉忙於拍戲，梁朗光在片場為她量身，還要做紙樣、裁布、包邊、夾裡、緄邊等，每道工序都不敢馬虎。歷時兩年，梁朗光製作了30多件旗袍，電影中展示了20餘件。

2000年電影上映後，有觀眾評價：「這是一部旗袍電影！」他因此名聲漸起，顧客聞風而至，訂單接踵而來，迎來職業生涯的「高光時刻」。

「張曼玉穿得非常自然！」這位老裁縫說，合身的旗袍就是最好的旗袍。

據報導，梁朗光十、三四歲從廣東佛山來到香港，最初在中環一間裁縫鋪當學徒，苦心學藝方可出師謀生。後來，他辦起工作坊，最多時有十多位裁縫作為幫手。工作坊內燈光時常亮至深夜，裁縫們手中的銀針在布料間穿梭遊走，兩三天便能做出一件旗袍。

到了21世紀，旗袍的火熱時代漸漸過去。梁朗光關閉運作多年的工作坊，輾轉搬到位於觀塘一棟工業大廈的工作室，不足40平方米。工作室的牆上掛著七、八張照片，有梁朗光和張曼玉、鞏俐的合照。

60多年，上萬件旗袍。如今，這位年近九旬的老裁縫一個星期工作六天，每天早上10點開始，下午5點離開，每個月只做兩三件旗袍。

為什麼堅持做旗袍？在女兒梁媛雯看來，旗袍曾為父親帶來名譽和收入，如今是他老年生活裡的一種陪伴和寄託。「他真的很喜歡這份工作。」

報導說，旗袍的世界裡，有老裁縫們的堅守，也有年輕設計師的探索和創新。

「80後」的余嫿曾為三個年輕的香港姑娘設計旗袍，姑娘們穿著旗袍跳起了街舞。在她的設計理念裡，傳統與現代的風格融合十分吸引人。

余嫿有一個得意作品——「十全十美青花蝴蝶牡丹旗袍」。她手繪青花瓷藍色的十隻蝴蝶和十朵牡丹，利用數碼印花技術，將圖案點綴在金黃色旗袍上。

她翻閱古籍，奔走於各類文化講座，以此尋找靈感。「服裝設計需要把深厚的中國傳統文化視覺化，不能停於表面。」她用寓意吉祥的「石上大雞」設計了一件無袖旗袍，也將梅花、茉莉等常見元素縫進旗袍裡。

位於佐敦的裕華國貨內，余嫿租了一個店面，疫情前的正常年份，一年可以賣出100多件旗袍。五年前，她創建了主打旗袍的服裝品牌，大部分旗袍在香港設計，在杭州或深圳等內地城市製作。

而另一位經驗豐富的旗袍裁縫師秦長林則忙於收徒授課，希望借此傳承旗袍文化。為了專注教學，他每次只收四名學生。

「只要他們用心學，我全部教給他們。」秦長林還參與了香港非物質文化遺產辦事處與香港高等教育科技學院共同舉辦的「香港中式長衫製作技藝傳承計劃」，更多年輕人聞訊趕來。

報導說，儘管不再是香港人的主要日常服飾，但這些熱愛和守護旗袍的人相信，承載中國傳統文化元素的旗袍只要存在一天，一定還有人穿。美是永恒的。