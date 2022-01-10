港警搗雛妓淫窟 醫生嫖客被捕 救13歲雛妓

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方西九龍總區特別職務隊、刑事情報組聯同反三合會行動組根據情報分析，7日展開代號「揮墨」行動，在尖沙咀搗破一個隱藏於商住大廈內提供未成年少女性服務的色情場所，當場解救兩名年僅13歲及15歲雛妓，拘捕兩名男女主持及5名嫖客，被捕嫖客不乏專業人士，當中包括一名骨科醫生。行動中另檢獲一本數簿和約4.5萬港元（約5770美元）現金。

文匯報報導，警方亦正追蹤數名曾在學校假期時出入單位的女童，相信部分女童曾被有黑社會背景的人以毒品 利誘進行賣淫，不排除稍後會有更多涉案者被捕。

涉案的色情場所位於尖沙咀宜昌街近亞士厘道一座舊式商住大廈內，面積約700呎，單位門口及大廈外均無任何廣告、燈箱和招牌，外表看似普通住宅單位，以避免被大廈其他住客發現。單位內則設有招待櫃位，以及間有6間房，各設有淋浴設施、按摩床，並提供按摩油、毛巾及避孕套等。

警方西九龍總區刑事總部鄭俊傑警司昨在記者會上指，被捕兩名男女主持人，平時除在單位負責打點，提供房間及賣淫用品外，亦負責管理社交媒體Telegram帳號，發放雛妓值班資訊和為嫖客作預約登記等，而嫖客主要為熟客，場所每次性交易肉金由1300元至2500元不等，當中三成會被主持人抽起。

根據警方資料顯示，2020年西九龍總區共錄得88宗涉及未滿18歲人士的風化案，當中包括強姦、非禮，與未成年少女發生性行為和有違公眾道德等罪行；至2021年更大幅上升至222宗，飆升逾1.5倍，案中不論被捕和受害人數均有明顯上升趨勢。