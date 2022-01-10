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香港本民前發言人梁天琦獲減刑 19日提早2年出獄

香港新聞組／香港10日電
前香港本土民主前線發言人梁天琦（中）即將重獲自由。（中通社資料照片）
前香港本土民主前線發言人梁天琦（中）即將重獲自由。（中通社資料照片）

「本土民主前線」前發言人梁天琦，因參與2016年農曆新年的旺角騷亂案，於2018年被判囚6年。消息指，梁天琦因在獄中行為良好，獲扣減三分一刑期，如無意外將於19日早上離開大嶼山石壁監獄

香港01引述消息報導，由於梁天琦身分敏感，出獄當日勢引來大批傳媒追訪，當局正商討方案，包括讓梁天琦自行離開監獄，或派出專車接載他至某處，有待拍板。

梁天琦目前於石壁監獄服刑，起初還押於Cat. B監倉，並非獨立囚禁，但去年突被調往最高設防級別的 Cat. A，內裡重門深鎖，裝有閉路電視監控，囚友絕大部分屬極度重犯。

現年30歲的梁天琦2016年港大畢業，2015年加入黃台仰創立的「本土民主前線」，並於翌年2月參加立法會新界東補選，以「光復香港時代革命」為競選口號，最終取得6.6萬票；同年報名參選立法會換屆選舉被DQ，至2018年6月被裁定暴動及襲警罪，被處6年監禁。

2019年反修例風波期間，不少示威者叫喊「光時」口號，梁天琦同年7月在獄中發公開信，指港人已展示無比勇氣，改寫歷史，懇請大家不要被仇恨支配自己，「在危難中更要始終保持理性的思考」。

消息人士指，梁天琦在獄中行為良好，負責書籍釘裝工作，閒時讀書、踢足球，與囚友相處融洽，一直希望盡早離開監獄，與家人團聚。有接觸梁天琦人士估計，梁天琦經歷四年牢獄之災，對很多事情有不同看法，加上自知身分敏感，料重獲自由後會趨向低調。

立法會議員梁美芬去年10月問及保安局，如何應對一些有號召力的反對派政治人物即將出獄，保安局局長鄧炳強當時回應指，任何人犯法、尤其是違反國安法，都會嚴肅處理。

監獄 香港 足球

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