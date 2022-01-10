香港百人宴11港官未復職 港府令續在家隔離

香港示意圖。圖／shutterstock

港府發言人昨晚公布，鑑於再多一名初確者曾在3日晚出席港區人大代表洪為民舉辦的「百人宴」，為慎重起見，前日已被解除檢疫令的11名相關港府官員，須用其自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測 ，至22日最後一次檢測呈陰性才可恢復上班。早前公布的相關署任及兼任安排會繼續生效，確保港府日常工作不受影響。

文匯報報導，有見百人宴再多一名初確者，為把可能出現的傳播風險減至最低，行政長官林鄭月娥 已命令11名官員，包括7名政治委任官員和廉政專員、兩名屬公務員的部門首長，及一名後來向中心匯報亦有出席有關宴會的首長級公務員，繼續用其自身假期在家自我隔離，並須按衞生防護中心的強制檢測公告規定，在10日、15日和22日接受檢測，全部檢測結果確定為陰性後，方可恢復職務。

港府發言人重申，抗疫須要全社會齊心協力，港府官員更應以身作則，嚴守紀律，時刻保持高度警覺，避免參與高風險活動。按行政長官要求，行政長官辦公室主任陳國基及公務員事務局局長聶德權正調查相關官員出席宴會的行為；在調查工作完成後，行政長官定會不偏不倚對有關官員採取適當行動。

須在家隔離的港府官員包括民政事務局副局長陳積志、財庫局局長許正宇、財庫局副局長陳浩濂、創科局副局長鍾偉強、創科局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健文、教育局 政治助理施俊輝、政務司司長政治助理蕭嘉怡、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、一名亦有出席生日宴的首長級公務員。

衞生署衞生防護中心日前公布，經進一步調查後，早前一名曾在本月3日下午6時至8時出席上述宴會的53歲女子並無感染病毒，因此11名當晚9時半前已離開宴會的官員已被解除檢疫令。至於當晚9時30分後出席宴會的另外3名官員，即民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏及發展局政治助理馮英倫則繼續在竹篙灣檢疫中心接受檢疫。