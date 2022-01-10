香港大埔美新大廈疑垂直傳播 19戶居民撤離
大埔美新大廈繼早前五樓一個單位出現三宗確診個案後，再多一名獨居在10樓的66歲女子初步確診，她居住的單位，與早前確診印傭與雇主居住的單位屬同一座向，也是D單位。當局決定，美新大廈6至24樓D室，合共約19戶居民要撤離，其他住戶須再強制檢測，是四天內該大廈第二次圍封。
香港電台報導，港府徹夜完成大埔美新大廈的強制檢測行動。截至今天凌晨零時30分，約430名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。港府在「受限區域」內派員到訪約130戶，當中3戶在過程中沒人應門。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前確診的印傭與雇主住樓下5D室，一名住在同一座向單位樓上的66歲女子初步確診，兩戶人並不相識，暫時他們的行蹤沒有重疊。張竹君表示，美新大廈在6日曾被列作「受限區域」，當時的檢測呈陰性，昨日再作檢測時呈初步陽性，懷疑涉及環境因素，部分單位可能屬高危群組。張竹君表示，初步確診患者平時較常到大快活吃早餐，間中到翠屏花園購物，曾到蓬瀛仙館畫畫及Market Place、太和路錢大媽購物。
港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨天到大廈視察後，認為兩個單位懷疑出現垂直傳播，估計涉煙囪效應，低層患者單位帶病毒的暖空氣經污水渠向上升，惟10D單位經改裝的套廁U形隔氣乾涸，因而播毒。
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