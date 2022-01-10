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香港大埔美新大廈疑垂直傳播 19戶居民撤離

香港新聞組／香港10日電
香港大埔美新大廈有確診外傭與同一座向單位出現垂直傳播感染現象，港府專家顧問9日視察後認為6樓或以上全數D座單位住戶須撤離。（中新社）
香港大埔美新大廈有確診外傭與同一座向單位出現垂直傳播感染現象，港府專家顧問9日視察後認為6樓或以上全數D座單位住戶須撤離。（中新社）

大埔美新大廈繼早前五樓一個單位出現三宗確診個案後，再多一名獨居在10樓的66歲女子初步確診，她居住的單位，與早前確診印傭與雇主居住的單位屬同一座向，也是D單位。當局決定，美新大廈6至24樓D室，合共約19戶居民要撤離，其他住戶須再強制檢測，是四天內該大廈第二次圍封。

香港大埔美新大廈有確診外傭與同一座向單位出現垂直傳播感染現象，港府專家顧問9日視...
香港大埔美新大廈有確診外傭與同一座向單位出現垂直傳播感染現象，港府專家顧問9日視察後認為6樓或以上全數D座單位住戶須撤離。圖為專家進入大廈檢查。（中通社）

香港電台報導，港府徹夜完成大埔美新大廈的強制檢測行動。截至今天凌晨零時30分，約430名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。港府在「受限區域」內派員到訪約130戶，當中3戶在過程中沒人應門。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前確診的印傭與雇主住樓下5D室，一名住在同一座向單位樓上的66歲女子初步確診，兩戶人並不相識，暫時他們的行蹤沒有重疊。張竹君表示，美新大廈在6日曾被列作「受限區域」，當時的檢測呈陰性，昨日再作檢測時呈初步陽性，懷疑涉及環境因素，部分單位可能屬高危群組。張竹君表示，初步確診患者平時較常到大快活吃早餐，間中到翠屏花園購物，曾到蓬瀛仙館畫畫及Market Place、太和路錢大媽購物。

港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨天到大廈視察後，認為兩個單位懷疑出現垂直傳播，估計涉煙囪效應，低層患者單位帶病毒的暖空氣經污水渠向上升，惟10D單位經改裝的套廁U形隔氣乾涸，因而播毒。

檢測 香港

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