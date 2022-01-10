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香港崇光百貨售貨員初確 3天2宗無源頭 不排除全民強檢

香港新聞組／香港10日電
香港銅鑼灣崇光百貨一名兼職女售貨員證實初步確診，是新一波疫情第二宗源頭不明個案。（中通社資料照片）
香港銅鑼灣崇光百貨一名兼職女售貨員證實初步確診，是新一波疫情第二宗源頭不明個案。（中通社資料照片）

香港隱性傳播火頭處處，昨日再出現不明源頭的初步確診個案，是三天內出現第二宗，患者是一名20歲銅鑼灣崇光百貨女兼職售貨員，平時多數在屯門愛定商場家人經營的藥房工作，潛伏期內曾到大埔超級城，惟暫未找到其感染源頭，昨晚她居住的愛琴海岸8座遭圍封強檢。此外，昨日有一名初確患者3日曾出席百人宴，但其不在主辦單位名單內。

文匯報報導，早前證實確診的58歲女超市理貨員，分析其病毒基因發現與感染Omicron病毒的北角國泰空姐和其衍生的群組確診者相同，但未找到傳播途徑。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示這顯示社區可能出現隱形傳播鏈，她又指，若持續出現大量源頭不明的個案，港府將不排除以任何方法處理事件，「全民強檢」是其中一個可能性考慮。

張竹君昨表示，香港昨日新增33宗新冠肺炎確診個案，當中29宗也帶有N501Y及T478K變異病毒株，另一宗則驗出有N501Y變異，餘下仍等待結果，顯示絕大部分個案也可能屬Omicron變種病毒。其中27宗為輸入病例，6宗則屬本地個案，當中5宗與國泰空姐群組有關連個案，餘下一宗則仍未確定，為機艙清潔工，其4日曾清潔國泰由美國抵港的CX845航班，機上有16人確診，要進行基因分析才能確定。

昨日另有逾20宗初步確診個案，一名20歲女患者與家人居於屯門掃管笏愛琴海岸8座，曾於銅鑼灣崇光百貨當兼職售貨員，最後上班是上月28日，由於上月27日曾有確診者到訪崇光百貨，故她本月1日元旦當日要進行病毒檢測，但當時呈陰性，至本月8日再次檢測則呈初步陽性，而她並未接種新冠疫苗。張竹君指出，由於她早於上月在崇光工作，現才初確，「 不似該處有傳播」，但未肯定是否與崇光有關，會再核實其上班時間。

另外，衛生防護中心昨日指出，昨日有一名43歲女初步確診患者3日晚出席百人宴，該患者當天是與日前已確診的香港廠商聯合會青年委員會委員王詩雅結伴到場，但其不在主辦單位向中心提供的名單內，相信因出席生日聚會的賓客帶同朋友到場，令主辦方也未能完全掌握出席人士，或令病毒追蹤出現漏網之魚。

香港 檢測 Omicron

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