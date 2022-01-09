21港人上環暴動 至少囚30月 3成是學生

2019年7月28日上環暴動案，44名被告分三案處理，其中第二案西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶的暴動，21人被控暴動、襲警等罪，其中1人認罪，20人經審訊後裁定罪成，為反修例運動至今最多示威者罪成的暴動案。罪成的21人昨日在西九龍裁判法院被判囚30至42個月，當中三分之一報稱是學生。

文匯報報導，區域法院法官陳仲衡判刑時指出，從暴動規模及維持時間來看，本案暴動屬嚴重類別，又駁斥有被告關於「7·28」暴動源自「7·21事件」之說是合理化及美化暴力，強調以暴動解決社會問題只會衍生更多暴力，而暴動對社會構成極大威脅，對市民造成極大滋擾，令社會更加撕裂。最終，他判各被告入獄30個月至42個月，其中有12人因參與程度高被判囚42個月。是案為特區終審法院就「共同犯罪原則」作出裁決後的首宗判刑案例。

33歲被告莫卓煇另被控同日在上環宜必思酒店外用右手肘撞向總督察鄧智兆的胸口。被告徐慶鈞另被控無牌管有一部無線電收發機，同樣被裁定罪成。

法官陳仲衡昨日判刑時表示，本案暴動並非突發性，談不上計畫周詳精密，但他們均戴口罩 、頭盔，有人攜帶盾牌等裝備，反映他們都有備而來，亦有意避免暴露身分，且人數極多，遠超在場警員，在規模、時間及地域上均屬嚴重類別。

另據明報報導，案中最年輕的周錦濤案發時18歲，報告顯示他適合入教導所，陳官認為若周認罪，或可考慮上述刑罰，惟他不認罪，勞教中心或教導所判刑未足以反映暴動罪的嚴重性，考慮其年紀減刑兩個月，判囚40個月。