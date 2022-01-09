新聞評論／殖民惡法復活：噤聲的香港 黯淡的珍珠

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

窮陰殺節、急景凋年，這是香港 去年的歲末光景：獨立媒體「立場新聞」的六名新聞人被捕後關停，罪名是觸犯《刑事罪行條例》中的「串謀發布煽動刊物」罪。港警大舉出籠，寒蟬效應立即顯現。開年後，「眾新聞」宣布停止營運，因為媒體生存環境惡化，必須確保所有人平安。香港新聞自由急遽凋零，映照著一個心虛的大國。

荒唐的是，這次大抓捕行動所依憑的是一紙在1938年由英女皇頒行的刑事條例。這一條例中若干對叛逆、顛覆行為的懲治規條，原是為了尊寵以英女皇為象徵的大不列顛王國，縱然因香港回歸改動了些許文字，將效忠對象換成中華人民共和國，但如今拿著這條法令抓人，卻儼然是頂著英女皇的當年餘威，去緝拿共和國眼裡容不下的叛黨。

究其原因，只不過是前年6月底公布施行的香港國安法少了一條可以直接懲辦媒體的條文，只好搬出殖民舊法充數。但這條從殖民時期沿襲下來的律例，充滿了英殖民當局對被殖者的歧視與壓迫。它對「煽動」的定義寬泛得驚人，等於在媒體頸上綁了一條粗繩，只要皇室的眉頭一挑，就能吊死一家媒體。

它的罪名成立條件並不繫於新聞的自身，而繫於它引起的效果。譬如它對煽動意圖所規定的其中一個要件是：「引起憎恨或藐視中央政府，或特區政府，或中國其他地區的政府，或激起對其離叛。」但究竟是否有此意圖或真的引發了這個效果，卻幾可盡由統治當局任意主觀認定。只要當局認為確有此意圖或效果，罪名即已成立，並不需要任何客觀的判定標準。

正因這一法條過於輕率的入罪門檻，它在1967年的「六七暴動」後，超過半個世紀都不曾再被港英政府、甚至於後來的特區政府拿來檢控人民。如今援用這麼一條呈現半廢棄狀態的殖民地法例對付媒體，一方面固是赤裸裸地表現出對新聞自由價值的鄙夷與踐踏；另一方面卻形同仍將香港市民視為低人一等的異族，必須繼續被惡法無情地鞭笞。

去年以來，這條法例已被多次引用，從羊村兒童繪本、蘋果日報到立場新聞，惡法的高光復活反映的卻是香港悽惶的政治前景，香港人不但不敢再以集會遊行 表達像「平反六四」這樣的政治訴求；眾新聞停刊保平安，更顯示連一個吐露心聲、相濡以沫的園地都不可得。但一個被噤聲的香港，難道可以光耀祖國的門楣？

從香港國安法到刑事罪行條例，北京 當局率皆以國家安全為名義、以西方在港進行顛覆為藉口，進行對異議者的整肅，但異議者豈止於被捕下獄的幾十人？所有對自由懷抱著憧憬的絕大多數香港人，豈不皆成了勾結西方的叛徒？

2019年因反修法引致的反送中運動，縱有西方背後諸般操弄，但沒有香港與內地早已蓄積甚久的矛盾，怎能一點星火即遍地燎原？而這些矛盾難道盡皆港人一方之過？北京不曾自我檢束糾錯，卻逞一時痛快掃蕩、剪除所有眼中釘，不過是掩舊痛鑿新傷，為引爆下一次的動盪埋下引信。

從香港國安法以降的諸多作為看，北京正在烹製一個無菌的香港，要將香港內部每一個入侵的毒株摘除。中國原藉著香港的異質體制不斷詰辯而找到茁長的方向，但愈崛起卻愈心虛，如今竟重蹈文革似的覆轍，走往同質內捲的死路。

習近平的新年賀詞說：「祖國一直牽掛著香港」，但何其諷刺，他正在親手扼死香港。連獨立媒體都不復存的香港，已不是香港，而不過是顆黯淡的珍珠。