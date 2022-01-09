香港電台主持人假陽性 高官提早解隔離

香港進入新冠疫情第五波，圖為維園檢測中心大排長龍。（中通社）

出席港區全國人大代表洪為民生日百人宴的香港電台女主持楊子矜，原本被列為初步確診，經專家調查後認為檢測 結果屬於假陽性，相信她的樣本是受其丈夫醫生朱偉星診所的殘留疫苗病毒污染，她並非染疫。

綜合大公報、明報報導，百人宴有逾180名賓客，截至昨日早上，80名密切接觸者包括多名港府官員已被送往隔離檢疫，因應楊子矜並非感染個案，逾10人可獲撤銷檢疫令，包括財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六及立法會議員黎棟國昨晚陸續離開竹篙灣檢疫中心。

此外，13名高官出席百人生日會，最終逐一發聲明道歉，至昨日只有民政事務局副局長陳積志仍未就事件回應。其他12人悉數向社會或市民致歉，而當晚逗留時間最長、被特首林鄭月娥 點名「尤其失望」的徐英偉，以及剛當選國際反貪局聯合會主席的廉政專員白韞六，同時向中央政府和行政長官道歉。據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，入境處長區嘉宏等人去年出席恒大高層飯局違限聚令，已打擊執法部門威信，而涉及抗疫執法工作的警務處及民政局主事官員更參與被指涉違防疫 要求的生日會，料對政府日後推行防疫措施帶來負面影響。