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香港空姐疫鏈蔓延3校、張敬軒紅館秀 近9000粉絲要強檢

香港新聞組／香港9日電
香港新冠疫情反彈，多處指定地點被列入強制檢測公告，不少市民自覺檢測，圖為土瓜灣體育館的社區檢測中心。（中通社）
香港新冠疫情反彈，多處指定地點被列入強制檢測公告，不少市民自覺檢測，圖為土瓜灣體育館的社區檢測中心。（中通社）

香港第五波新冠疫情擴至紅館及兩間幼稚園、一間中學。國泰空姐母女衍生的多條傳播鏈擴大，群組新增5確診及4初步確診個案，使整個「播疫集團」增至23人。其中，最令人憂慮的是空姐母親的舞友之3歲孫兒昨日初確，其就讀的靈糧堂幼稚園同班有兩、三名學童出現上呼吸道感染病徵；而該群組被傳染的印傭，其女雇主及13歲少主昨日初確，該雇主3日參加張敬軒紅館演唱會，導致全場約9000觀眾要強檢。

綜合文匯報、明報報導，這個群組一星期內繁衍五代傳播，其中一個關鍵是有否接種疫苗，記者統計發現染疫23人中，有35%人未打針，大部分人確診時所檢測到的病毒量極高，是加速傳播的元凶。

香港昨日新增37宗確診個案，包括16宗無症狀感染。當中30宗屬輸入個案，唯一源頭不明為工作行蹤遍布港九的58歲超市理貨員。他居於灣仔駱克道利順大廈，最後一天上班為6日，病毒量十分高，或與未打針有關。據最新全基因組測序分析結果，再確認多17宗個案帶有Omicron變異病毒株，香港累計Omicron個案增至240宗。

香港新冠疫情反彈，一名工人8 日在香港維多利亞公園足球場消毒。（Getty Im...
香港新冠疫情反彈，一名工人8 日在香港維多利亞公園足球場消毒。（Getty Images）

國泰空姐群組則新增5宗確診及4宗初步確診個案，包括早前染疫的42歲測量師之4歲女兒、中信証券員工、37歲維園舞友女兒的朋友，以及兩名印傭教友。該群組的初確個案包括早前確診印傭的雇主家庭成員，分別為女主人和13歲少主，居於大埔美新大廈。少主就讀大埔沐恩中學，5日最後上學，此前曾與同學食飯並參與補習；7日入住檢疫中心。13歲學生的母親曾於3日赴張敬軒於紅館的演唱會，當晚全部觀眾要接受強制檢測。

香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則表示，疫情如果出現五代傳播，已無可能追蹤全部接觸者，市民要有心理預期，今波疫情必定是「海嘯式」。

中文大醫學院公共衛生及基層醫療學院和城市大學動物醫學及生命科學院公布研究，稱如果港府沒有收緊社交距離措施，第五波疫情會有超過300萬人受感染，超過17萬人得重症。

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