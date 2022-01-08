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港人不吃虧 趕「最後晚餐」 預言「寂寞年宵」

香港特派員李春
食肆7日起禁止晚上堂食，有市民買外賣到公園用餐。（中新社）
食肆7日起禁止晚上堂食，有市民買外賣到公園用餐。（中新社）

香港人最重兩件事，平日最重的是晚餐，一年到頭最重的是年宵。本周一連數晚，香港各餐廳酒樓都人頭湧動，人稱「最後晚餐」。而即將到來的農曆新年大除夕，則被預言將是「寂寞年宵」。

香港何來「最後晚餐」？6日晚餐廳酒樓都爆滿，是有點像吃了這頓沒下頓的樣子。其實是吃了這一餐，就不能在外面吃晚餐了。到7日晚，各大餐廳酒樓不算是熄燈，但再無燈紅酒綠，有的只賣外帶，有的乾脆關門。

「最後晚餐」是因香港疫情再燃，特首林鄭月娥說防疫要「重鎚出擊」，主管衛生的局長陳肇始說「長痛不如短痛，今次希望快、狠、準」安排，推行一系列緊縮管制，除了關閉文體娛樂場所，影響最廣的是7日晚起所有餐廳酒樓晚上不准堂食，只許外賣。

於是香港人貫徹絕不「輸蝕」（吃虧）的精神，趕在7日前去吃「最後晚餐」。但有人悲觀地說，等著香港人的，還有一個 「寂寞年宵」。

年宵通常指農曆除夕，親友大聚吃年夜飯，依傳統要去行年宵花市，買些好意頭的年花如金桔、桃花之類，就算意頭「花開富貴」，歡天喜地過年了。港府官員聲稱希望在14天內控制疫情，讓業界仍可把握農曆新年營業，但各方都沒那麼樂觀，其中最悲觀的是年宵花市的花店老闆們。

香港年年都有年花市，設在維多利亞公園和各區不同場所，今年花商花農們預計年宵市場可能要停辦。但香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春，對年花銷情還是有信心，虎年將至，他特意入貨與「虎」有關的花種，例如金爪、虎尾蘭、金虎等應市。

餐飲業和娛樂業的老闆們則集體叫苦，紛紛出言要港府「解困」。香港美容業總會創會主席葉世雄說，農曆新年前美容業的預約最多，這回估計損失最少30億港元（約3.8億美元）生意，所以他對港府感到憤怒；飲食界立法會議員張宇人說，預料飲食業將損失40億港元，希望香港政府提供援助。

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