香港百人宴或不只1條傳播鏈 可能源頭在別處

港府7日公告，香港49個地方被列入強制檢測，圖為被列入強制檢測公告的銅鑼灣街市。 （中新社）

備受社會關注的灣仔「百人宴」，衛生防護中心表示，確診及初步確診的兩名女患者互不相識，不清楚二人在宴會上有無交集或相處同一空間，但指出宴會上或有不只一條傳播鏈。

大公報報導，該個百人宴於3日在灣仔一間西班牙餐廳舉行，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，派對於傍晚6時許開始，至深夜結束，約170人出席。

昨日初步確診的53歲港台女主持人楊子矜，居於何文田仁禮花園，當日傍晚6時許到場，8時許短暫離開，其後折返餐廳，約9時半前離去。她於晚上8時多在場內飲食，部分時段無戴口罩 。張竹君說，若這患者最終確診，所有曾出席宴會人士將須到竹篙灣檢疫中心隔離檢疫。

另外，銅鑼灣美蘭閣因為在政府的污水檢測 發現對新冠病毒呈陽性，懷疑大廈內有隱形患者，政府昨晚圍封強檢。

另據文匯報報導，張竹君昨日介紹最新疫情 時表示，昨日有7個初確個案證實確診，包括5日送往檢疫、曾於3日出席生日派對的王詩雅。

王詩雅居於銅鑼灣翠巒閣，為跳舞群組一確診者的家人，由於是密切接觸者而送院，但無病徵，已打兩針，於榮源茶行工作。她亦可能傳染了一名32歲菁英會祕書處女職員。

有關的生日派對或出現第二個確診個案，涉及從事媒體工作的楊子矜所居住的何文田仁禮花園，昨晚亦被圍封檢測。

港台昨晚已安排整座廣播大廈消毒清潔，亦已安排3名曾於本月6日與該名主持人午膳的同事即時進行檢測。

被問及派對上的確診者和初確者有無交集，張竹君指，楊子矜離開時在門口有短暫傾談，但兩個個案互不相識，不清楚有無交談，「有可能源頭是另一個地方」。