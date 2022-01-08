百人宴 港13高官20議員隔離 林鄭要徹查 高官暫停職務

香港第五波疫情來勢洶洶，確診群組火頭處處，港人7日在臨時檢測中心排隊等候病毒檢測。（美聯社）

變種病毒Omicron 在香港 擴散之際，港區人大代表洪為民3日晚在灣仔餐廳舉辦的百人生日宴，已有37歲女子確診，昨再增港台普通話台女主持楊子矜驗出初步陽性，她們出席時間沒重疊，互不相識。出席生日會的約170人，包括13名高官、20名立法會議員昨晚陸續入營隔離檢疫，若楊子矜確診，全部170人將須檢疫21天。入境處長區嘉宏、廉政專員白韞六、財庫務局長許正宇及副局長陳浩濂、警務處長蕭澤頤先後發聲明致歉。

出席港區人大代表3日晚在灣仔餐廳舉辦的百人生日宴，包括13名高官，特首林鄭月娥7日下令調查官員出席晚宴行為有否違反紀律。（中新社）

明報報導，特首林鄭月娥昨晚稱已指示官員不宜在檢疫期間履行職務，須用自身假期檢疫，並下令調查官員出席晚宴行為有否違反紀律，指示特首辦主任陳國基處理10名政治委任官員及廉政專員白韞六的調查，公務員事務局長聶德權處理兩名屬公務員部門首長的調查。調查會涵蓋每名官員出席宴會詳情，包括有否使用安心出行、戴口罩。

報導稱，除20名立法會議員曾到生日會，科大副校長龐鼎全昨向大學發內部電郵，稱副校長（大學拓展）汪揚、副校長（廣州）吳宏偉、霍英東研究生院綠色建築與環境研發部總監吳池力曾出席上述聚會並須送檢疫。

報導引述食環署表示初步資料顯示，涉事灣仔食肆可能有違反防疫規定的情況，衛生防護中心已將資料轉介食環署跟進，署方即時展開調查。

報導說，曾任保安局長的行政會議成員葉劉淑儀昨出席商台節目，被問到不少紀律部隊首長有出席生日會，她特別指出：「廉政專員要減少應酬。」

報導稱，曾任廉署總調查主任的大律師查錫我說，白韞六身為廉政專員，比其他官員更應小心，要做好榜樣。他說不知道到場打招呼的官員有否送禮，形容接受款待及送禮收禮等行為「與貪污一步之遙」，白韞六出席生日會會造成「反貪鬆懈」，加上他剛當選國際反貪局聯合會主席，事件影響廉署國際形象。

據報導，入境處長區嘉宏、鄧以海及副保安局長區志光去年被揭發出席奢華飯局，並被票控違反限聚令，林鄭事後指三人已承擔法律責任，毋須進一步調查。

香港昨新增33例新冠確診病例，當中7例為本土病例，均為變異株Omicron，且來自多個傳播群組。