火頭處處 港百人宴現第2代傳播 牽扯「維園跳舞群組」

出席百人生日宴的170名賓客中已經有約70人送往檢疫中心隔離，預計隔離人數可能增加。圖為舉辦該生日宴會的灣仔灣景大廈西班牙餐廳。（中通社）

第五波疫情來勢洶洶，確診群組火頭處處，隱形傳播鏈遍布全港。衛生防護中心昨日表示，社區現存至少三條兩代以上的傳播鏈。

大公報報導，灣仔百人宴至今有1人染疫、1人初步確診，還出現第二代傳播。據了解，百人宴已確診的37歲女子，是香港菁英會前執委王詩雅，其59歲母親早前確診，屬於「維園跳舞群組」；曾出席百人宴但未知與王詩雅有沒有接觸的港台普通話台主持人楊子矜，昨日初步確診；另外，沒出席百人宴、但曾與王詩雅在維園工展會門外談話約半小時的菁英會祕書處32歲女職員，其間曾脫口罩 飲水，昨日也初步確診。衛生防護中心不排除該聚會有兩個源頭。

王詩雅3日晚上9時半至10時15分在百人宴逗留，昨日確診。消息人士透露，許多朋友用微信 慰問王詩雅，祝福她早日康復，但她未有回應。菁英會祕書長高松傑指，祕書處所有同事均沒有出席百人宴，初確同事在4日及5日有上班，工作期間有戴口罩，職員已做即時檢測 ，全部呈陰性。

據報導，至於初步確診的港台主持人楊子矜，其丈夫家庭醫學專科醫生朱偉星表示，夫婦在37歲染疫女子在9點半來前已離開，如太太最終確診，有可能說明9點半之前宴會已有另一個案。他指宴會中部分人未戴口罩，現場員工很忙，未必有時間監督安心出行掃描及檢查針卡，他相信到訪者「有頭有面，不會未打針就來。」

港台指，楊子矜曾在4日及5日到港台廣播大廈主持節目，有戴口罩，6日早上最後工作，並與三名同事共膳，會深度消毒廣播大廈。

另據明報報導，朱偉星過去數天有在中環診所應診至昨早，他透露前日曾到聖保祿醫院巡房。聖保祿醫院回覆稱，當天朱全程戴外科口罩，不影響其他醫護或病人，已請朱暫停到訪四周。

至於日前流出百人宴上與洪為民合照的女子，為菁英會前主席曾鳳珠，她主動發文道歉，指當晚逗留不足20分鐘，並沒有進入餐廳內進食，但無論停留時間多少均應時刻戴口罩，她已到社區檢測中心檢測，結果陰性，會在家居隔離。