「佔中九子」之一陳淑莊 傳離港定居台灣

陳淑莊從政14年，因健康原因退出政壇，傳2021年中已離港飛往台灣定居。(中央社資料照片)

「佔中九子」之一、前立法會議員陳淑莊，2020年9月29日以健康理由宣布辭任立法會議員，同時退黨及退出政壇，港媒報導，她去年中已經離港，飛往台灣定居。

年滿50歲的陳淑莊當時說，邁向半百，要認真思考人生下半場何去何從，而2019年突然確診腦瘤，對她和家人衝擊不小。她說，經歷大劫，深切體會親人與健康比其他一切重要，須加倍珍惜，因此決定告別政壇。

她說：「香港 近幾年令人痛心的事情愈來愈多，但同時，香港人表現的堅毅令我感動不已，我以香港人身分為榮，不忘初心，等待黎明。」

陳淑莊曾是公民黨的戰將，也是泛民在立法會問政的一名猛將。她是於2006加入公民黨，自此從政，並擔任區議員，又於2008年當選立法會議員，2012年連任失敗。

2016年，陳淑莊再次當選立法會議員，2019年因為「佔中」運動被判八個月有期徒刑，但因腦瘤而獲判緩刑執行。根據立法會的條例及基本法的規定，立法會議員被判囚及緩刑等，將由判刑當天開始5年內不能夠參選。

港媒報導，香港大學法律系碩士畢業的陳淑莊，辭議員、退黨後，重執律師業，名字仍在大律師公會名冊中出現，但已經很長時間沒有打官司。消息指，陳淑莊希望繼續保留自己的執業大狀資格，故在離港前轉去位於中環皇后大道中50號的「馬維騉大律師事務所」掛名。

報導說，陳淑莊已於去年中離港飛往台灣定居，行前與多名戰友及好友吃「散水飯」，而一直相依為命的母親因不肯離港，未與陳淑莊同行，不過陳淑莊有委託親友代為照顧年老母親。

曾與陳淑莊在公民黨共事的楊岳橋，因涉及「35初選」案而被還押監房中，另一戰友郭榮鏗則於2020年11月和妻兒「前後腳」赴加拿大 定居，去年7月在哈佛大學 甘迺迪學院被列為亞洲學人。