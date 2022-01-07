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香港愛國儒商方潤華辭世 享壽98歲

香港新聞組╱香港7日電
方潤華1月6日在家人陪伴下辭世。圖為方潤華2006年2月手捧「中國十大建設英才」獎杯。(新華社資料照片)
方潤華1月6日在家人陪伴下辭世。圖為方潤華2006年2月手捧「中國十大建設英才」獎杯。(新華社資料照片)

香港地產商協成行主席方潤華，1月6日在家人陪伴下安祥與世長辭，享壽98歲。

香港01報導，特首林鄭月娥對方潤華逝世深切哀悼。她指方潤華是成功商人及傑出的愛國慈善家，既在商界有卓越成就，同時熱心公益事業，在內地和香港參與不計其數的慈善項目，範疇遍及教育、醫療服務、航天科技、長者及兒童照顧服務和社區建設等。方潤華畢生致力服務他人和回饋社會，其貢獻備受國內外認同，他本人亦深受各界敬重。他2018年獲頒授金紫荊星章。

她對方潤華的辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

報導指出，方潤華幼年隨父親方樹泉移居香港，因戰亂輟學助父經商，1948年創立協成行經營出口貿易，後因韓戰禁運轉型地產界至今，紮根香港73年。

他曾擔任香港及內地公職，包括：香港地產建設商會副會長、中華慈善總會名譽會長等，並曾榮獲第4屆全國十大「扶貧狀元」、國家民政部頒授「中華慈善獎」、富比士2010年「亞洲慈善英雄」、海內外17所大學頒授榮譽博士或榮譽院士、香港特區政府頒授「銀紫荊星章」、「金紫荊星章」等榮譽。

方潤華50年代起捐資家鄉教育及醫療，致力支持祖國科教、醫療及社福等多方面慈善發展，捐資項目逾600項，畢生從未停止慈善公益之路。他逾半世紀以助人為快樂之本，以讀書為人生享受，先後將傳媒發表文章結集出版多本著作，不時分享人生經驗，鼓勵商界多作慈善。

圖為方潤華2018參加改革開放40周年圖片展。(中新社資料照片)
圖為方潤華2018參加改革開放40周年圖片展。(中新社資料照片)

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