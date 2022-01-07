港官拖防疫後腿 建制「看不下去」促懲 特首：會有行動

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

政府收緊防疫 要求、今日起禁晚市堂食，高官、議員疫下卻未以身作則，出席逾百人派對，有建制派私下稱對事件「看不下去」，促嚴懲，特首林鄭月娥則說對多名官員在疫情下出席大型聚會感失望，特別是對民政事務局局長徐英偉，表示會採取適當行動。

明報報導，除了民政事務局長徐英偉，發展局政治助理馮英倫及教育局 政治助理施俊輝也被證實有出席同一宴會。林鄭月娥昨見記者談及事件時稱，領導當然要問責，但冀外界明白，「這種問責制不是去到我要為每一位同事的個人決定和行為，負上個人責任」，強調作為特首會採取適當行動。

有市民不滿高官疫下聚會，王姓市民說，普遍市民安守本分，街上未見有人不戴口罩，大部分市民亦陸續打針，批評政府高官知法卻犯法。民主黨醫療政策發言人袁海文說，多名高官無視醫學專家及政府建議出席過百人聚會，形同向防疫政策官員摑了一巴掌，認為高官應為自私行徑感羞恥，向公眾作出滿意交代及問責；又說政府應嚴懲全晚出席的民政局長徐英偉，若進一步調查發現違反防疫規例，更應下台。

被問到事件會否拖港府抗疫工作後腿，行會成員湯家驊稱飯局是疫情急轉前舉行，不應上綱上線。

發展局指，馮英倫已接受檢測 。衛生署將他列為密切接觸者並安排到檢疫中心隔離。馮對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉。教育局則指，施俊輝在現場短暫逗留後，在晚間7時前離開，沒有被列為密切接觸者，並已在昨日完成檢測，正等待結果。另外警務處處長蕭澤頤亦有出席派對，處方指蕭在當晚6時許應邀到場祝壽，大概半小時後離開返回警察總部，他昨日已經呈交相關安心出行紀錄。