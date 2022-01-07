港官拖防疫後腿 建制「看不下去」促懲 特首：會有行動
政府收緊防疫要求、今日起禁晚市堂食，高官、議員疫下卻未以身作則，出席逾百人派對，有建制派私下稱對事件「看不下去」，促嚴懲，特首林鄭月娥則說對多名官員在疫情下出席大型聚會感失望，特別是對民政事務局局長徐英偉，表示會採取適當行動。
明報報導，除了民政事務局長徐英偉，發展局政治助理馮英倫及教育局政治助理施俊輝也被證實有出席同一宴會。林鄭月娥昨見記者談及事件時稱，領導當然要問責，但冀外界明白，「這種問責制不是去到我要為每一位同事的個人決定和行為，負上個人責任」，強調作為特首會採取適當行動。
有市民不滿高官疫下聚會，王姓市民說，普遍市民安守本分，街上未見有人不戴口罩，大部分市民亦陸續打針，批評政府高官知法卻犯法。民主黨醫療政策發言人袁海文說，多名高官無視醫學專家及政府建議出席過百人聚會，形同向防疫政策官員摑了一巴掌，認為高官應為自私行徑感羞恥，向公眾作出滿意交代及問責；又說政府應嚴懲全晚出席的民政局長徐英偉，若進一步調查發現違反防疫規例，更應下台。
被問到事件會否拖港府抗疫工作後腿，行會成員湯家驊稱飯局是疫情急轉前舉行，不應上綱上線。
發展局指，馮英倫已接受檢測。衛生署將他列為密切接觸者並安排到檢疫中心隔離。馮對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉。教育局則指，施俊輝在現場短暫逗留後，在晚間7時前離開，沒有被列為密切接觸者，並已在昨日完成檢測，正等待結果。另外警務處處長蕭澤頤亦有出席派對，處方指蕭在當晚6時許應邀到場祝壽，大概半小時後離開返回警察總部，他昨日已經呈交相關安心出行紀錄。
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