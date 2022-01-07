10港官不甩禁令 出席爆疫生日宴

港區人大代表洪為民辦逾百人大型生日宴，民政事務局局長徐英偉等十名官員出席，宴會後有來賓確診，徐英偉被列為緊密接觸者送往檢疫中心。圖為徐英偉。(中通社)

Omicron變種新型冠狀病毒來勢洶洶，港府大聲呼籲避免參與不戴口罩聚會，並祭出一連串防疫 令，結果10名高官和10名立法會議員卻罔顧防疫令，3日晚出席港區人大代表洪為民的百人生日宴，會後爆出席者染疫，官員和議員成為密切接觸者，迫使立法會緊急消毒，特首稱對官員出席大型聚會失望。

綜合媒體報導，香港 第五波疫情山雨欲來，氣氛緊張下前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民3日仍在灣仔灣景中心餐廳舉辦逾百人大型生日宴，6日傳出，席間有人初步確診。

當晚出席派對的10名港官中，有港府民政事務局長徐英偉、入境處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤、前海關關長鄧以海等，還有至少10名新科立法會議員赴宴。

香港特首林鄭月娥為此專門見記者，證實有10名政府官員周一晚出席宴會，宴會中有1名出席者其後因有家人確診，被列為密切接觸者，送往竹篙灣檢疫中心，並已初步確診。經內部調查後，港府民政事務局長徐英偉被列為密切接觸者，正安排入住竹篙灣檢疫中心，其餘8名官員，在確診者9時半到場時已離開，而入境處長區嘉宏，未能確認出席時間。

林鄭承認對有官員出席感到失望，尤其是港府民政事務局長徐英偉。徐英偉於facebook發文道歉，稱作為問責官員應更警惕，並需為錯誤行為負責。他會遵守規定接受隔離，其間認真深切反思、汲取教訓，以後不再犯。

立法會秘書處說，有議員早前曾與初步確診者接觸，相關議員及助理已檢測 ，他們在取得陰性檢測結果前，不會返回立法會綜合大樓及中信大廈的議員樓層。秘書處已安排清潔公司稍後在綜合大樓的議員樓層及公眾地方，包括立法會餐廳，以及中信大廈的議員樓層消毒。

港區人大代表洪為民辦逾百人大型生日宴，民政事務局局長徐英偉等十名官員出席，宴會後爆出席者染疫。圖為洪為民。(中通社)

立法會主席梁君彥已聯絡曾出席聚會的議員，提醒其無論有否接觸初步確診者，都應該做檢測，在未有結果前不要返回立法會大樓。

香港6日新增33宗新型冠狀病毒確診個案，其中30宗懷疑涉及Omicron變異病毒株。33宗個案中28宗個案屬輸入個案，另外有超過30宗初步陽性個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，暫時收到的初步陽性個案，並無立法會議員，但最近有較多確診個案，不排除是密切接觸者。