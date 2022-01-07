我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

10港官不甩禁令 出席爆疫生日宴

香港新聞組╱香港7日電
港區人大代表洪為民辦逾百人大型生日宴，民政事務局局長徐英偉等十名官員出席，宴會後有來賓確診，徐英偉被列為緊密接觸者送往檢疫中心。圖為徐英偉。(中通社)
港區人大代表洪為民辦逾百人大型生日宴，民政事務局局長徐英偉等十名官員出席，宴會後有來賓確診，徐英偉被列為緊密接觸者送往檢疫中心。圖為徐英偉。(中通社)

Omicron變種新型冠狀病毒來勢洶洶，港府大聲呼籲避免參與不戴口罩聚會，並祭出一連串防疫令，結果10名高官和10名立法會議員卻罔顧防疫令，3日晚出席港區人大代表洪為民的百人生日宴，會後爆出席者染疫，官員和議員成為密切接觸者，迫使立法會緊急消毒，特首稱對官員出席大型聚會失望。

綜合媒體報導，香港第五波疫情山雨欲來，氣氛緊張下前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民3日仍在灣仔灣景中心餐廳舉辦逾百人大型生日宴，6日傳出，席間有人初步確診。

當晚出席派對的10名港官中，有港府民政事務局長徐英偉、入境處長區嘉宏、警務處處長蕭澤頤、前海關關長鄧以海等，還有至少10名新科立法會議員赴宴。

香港特首林鄭月娥為此專門見記者，證實有10名政府官員周一晚出席宴會，宴會中有1名出席者其後因有家人確診，被列為密切接觸者，送往竹篙灣檢疫中心，並已初步確診。經內部調查後，港府民政事務局長徐英偉被列為密切接觸者，正安排入住竹篙灣檢疫中心，其餘8名官員，在確診者9時半到場時已離開，而入境處長區嘉宏，未能確認出席時間。

林鄭承認對有官員出席感到失望，尤其是港府民政事務局長徐英偉。徐英偉於facebook發文道歉，稱作為問責官員應更警惕，並需為錯誤行為負責。他會遵守規定接受隔離，其間認真深切反思、汲取教訓，以後不再犯。

立法會秘書處說，有議員早前曾與初步確診者接觸，相關議員及助理已檢測，他們在取得陰性檢測結果前，不會返回立法會綜合大樓及中信大廈的議員樓層。秘書處已安排清潔公司稍後在綜合大樓的議員樓層及公眾地方，包括立法會餐廳，以及中信大廈的議員樓層消毒。

港區人大代表洪為民辦逾百人大型生日宴，民政事務局局長徐英偉等十名官員出席，宴會後...
港區人大代表洪為民辦逾百人大型生日宴，民政事務局局長徐英偉等十名官員出席，宴會後爆出席者染疫。圖為洪為民。(中通社)

立法會主席梁君彥已聯絡曾出席聚會的議員，提醒其無論有否接觸初步確診者，都應該做檢測，在未有結果前不要返回立法會大樓。

香港6日新增33宗新型冠狀病毒確診個案，其中30宗懷疑涉及Omicron變異病毒株。33宗個案中28宗個案屬輸入個案，另外有超過30宗初步陽性個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，暫時收到的初步陽性個案，並無立法會議員，但最近有較多確診個案，不排除是密切接觸者。

由於發現政府官員、立法會議員與新冠肺炎初步確診者有接觸，政府總部大樓與立法會大樓...
由於發現政府官員、立法會議員與新冠肺炎初步確診者有接觸，政府總部大樓與立法會大樓緊急消毒。(中通社)

香港 檢測 防疫

上一則

「佔中九子」之一陳淑莊 傳離港定居台灣

下一則

挨罰了…網紅捧媽遺照賣孝帽 被揭穿母健在

延伸閱讀

香港10官員出席宴會 曝有Omicron確診者參與

香港10官員出席宴會 曝有Omicron確診者參與
港澳辦主任夏寶龍晤香港新任議員：行政立法重在配合

港澳辦主任夏寶龍晤香港新任議員：行政立法重在配合
港立法會宣誓 漏讀2字須重讀 新人事組織凸顯國家隊

港立法會宣誓 漏讀2字須重讀 新人事組織凸顯國家隊
Omicron來襲 澳門現首例 香港增14例單日新高

Omicron來襲 澳門現首例 香港增14例單日新高

熱門新聞

為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00
女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤