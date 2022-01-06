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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

港澳辦主任夏寶龍晤香港新任議員：行政立法重在配合

香港新聞組／香港6日電
央視曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件，其中包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)
央視曝光多起間諜與涉及危害國家安全的典型案件，其中包括數宗赴港求學的大陸學生淪為「反中亂港」棋子。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock)

新一屆立法會議員3日完成宣誓上任，約20名新任議員昨午到深圳，與國務院港澳辦主任夏寶龍見面，立法會主席梁君彥形容是接受其「指導」。建制派「班長」廖長江引述夏寶龍提到立法會的未來工作，夏強調在行政主導下，立法及行政機關是互相制衡和配合關係，「但重在配合」，又要求立法會「回歸本位」。

明報報導，此次為內地官員首次接見新上任的立法會議員，夏寶龍提出對議員的「5點希望」，包括不做「橡皮圖章」，而是予政府善意、誠懇的批評。

據報導，新思維立法會議員狄志遠未有北上與夏寶龍會晤，他接受查詢時稱，內地官員與議員交流是好事。浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，內地官員在立法會首次大會前「下達指令」，顯示議員要「聽話跟中央走」；認為夏寶龍提及的行政立法關係，貫徹國家主席習近平說過的「三權合作」，惟習的說法在港有爭議，亦有違市民對立法機關及議員的期望。

報導稱，部分到深圳與夏寶龍見面的議員回港後見記者，梁君彥引述夏在會上提出3點，先指回歸後的立法會日益偏離憲制地位，「成為反中亂港策源地」，公然在議會挑戰《憲法》及《基本法》，為非作歹，而立法會接下來的任務是「回歸本位」，切實發揮在一國兩制實踐及香港治理的應有作用，當務之急是聚焦發展經濟、改善民生。他又引述夏稱，中央是「真心實意在香港搞民主」，民主需符合香港實際情况，「決不能照搬西方一套」。

報導引述廖長江補充，夏寶龍強調立法會應把握其憲制地位，議員在立法會的言行「要遵守基本的政治規矩」，重申立法會是行政主導體制下的立法機關，與行政機關互相制衡及配合，「而重在配合的關係」。民建聯主席李慧琼則引述夏寶龍要求新一屆議員應展示的新面貌，提出「5點希望」，包括做立場堅定的愛國者、做行政主導體制的維護者、做真正的民意代言人、不斷提高立法會的效率及戰鬥力。

香港 國務院 習近平

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