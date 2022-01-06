史維提早1年離任 香港科技大學委託獵頭公司尋新校長

香港科技大學任命國際獵頭公司協助全球招聘新校長，呼籲師生及校友就招聘新校長提供意見。（圖：香港科大提供）

香港 科技大學去年底11月宣布，校長史維提早一年於今年10月19日離任。科大校董會主席廖長城4日向師生及校友發信，透露校長遴選委員會已委託國際獵頭公司Perrett Laver協助全球招聘新校長，並呼籲師生及校友就招聘新校長提供意見。

綜合香港01、香港經濟日報報導，廖長城4日向科大師生及校友發電郵，交代遴選新校長的最新情況。他透露，遴選委員會成立後，已任命國際獵頭公司Perrett Laver全球招聘下一任校長，期望任期由2022年10月19日起生效。另在本地和海外主要媒體上刊登招聘校長廣告。

廖長城亦邀請師生校友在18日之前填寫網上問卷，就新校長理想特質表達意見，從學術成就、領導能力、管治及行政能力，以及在香港及內地工作經驗以助科大廣州分校制訂策戰等條件之中，選擇最重要的首兩項條件，向Perret Laver提供意見。校方強調獵頭公司會嚴格保密意見，結果只以匯總形式與委員會分享。

翻查報導，香港大學及中文大學均曾委託國際獵頭公司Perrett Laver 公開招聘校長。

科大去年11月已宣布成立校長物色委員會，將提供新任校長人選予校董會考 慮，目標讓新校長於明年10月或此後不久就任。