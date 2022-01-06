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港禁晚市堂食太倉促 業界料損失5億美元 促推防疫基金

香港新聞組／香港6日電
特首林鄭月娥宣布食肆7日起再禁晚市堂食。（路透）
特首林鄭月娥宣布食肆7日起再禁晚市堂食。（路透）

Omicron殺入香港社區，特首林鄭月娥5日宣布食肆7日起再禁晚市堂食，並收緊每枱人數限制，酒吧更要再次停業兩星期。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，港府從未就此諮詢業界，批評措施推得太倉促，不少食客陸續取消訂枱，預料飲食業今個月生意將大跌40億元（港幣，下同，約5.1億美元），更擔心禁堂食措施兩周後不獲放寬，業界將錯失去春節團年、團拜及春茗等生意，重演去年苦況。

香港01報導，酒吧業協會主席錢雋永亦批評，港府從未向業界諮詢和發預警，直斥港府在防疫監管不足卻要酒吧業「埋單」，錯失新春前旺季生意，強調酒吧已遵守港府的防疫規例，包括強制使用「安心出行」、員工和食客均已打針，近月酒吧已再無疫情爆發，卻被扼殺生存空間。

他續指，預料每間酒吧停業兩周至少虧損15萬元，促請港府再推防疫基金，向每間酒吧賠償10萬元，補貼租金和員工薪金，並建議港府繼續推行「疫苗氣泡」，容許已打針的市民繼續消遣，否則有無打針，根本無分別。

黃家和表示，第五波疫情仍未在社區擴散，認為無必要倉促收緊食肆堂食限制，透露港府在今次收緊限聚措施前，未有諮詢飲食業界，措施推行倉促，並無理會業界處境，餐廳難以在短期內要處理食材、人手編排、改變生意策略。他憂慮，堂食禁令和每枱人數限制將於下月持續，憂慮不少餐廳將難以經營，或出現結業潮。他強調港府在防疫措施上應取得平衡，否則會影響民生，以及令香港經濟再次陷入癱瘓。

另據明報報導，有以晚市生意為主的食肆擔心「全體員工失業」。近期生意才見起色的酒吧業，明天起再被勒令停業。日式酒吧餐廳負責人馮先生說，餐廳生意額逾半來自晚市賣酒，他說酒吧生意剛剛才「好番少少」，擔心限制措施會一再延長，對生意衝擊很大。

報導引述旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠嘆說：「沒辦法，港府指示我們只可遵從。」他說已有近500圍酒席取消預約，料涉350萬元，「擔心都沒辦法，我們都是被動，難道我和（特首）林鄭講數？」

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