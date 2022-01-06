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港增38確診恐爆第5波疫情 停航8國 關戲院、海園、迪園

香港特派員李春／香港6日電
香港第五波疫情一觸即發，港府5日宣布收緊內外防控政策，八國航線熔斷，7日起關閉酒吧，取消所有大型活動。（中通社）
香港第五波疫情一觸即發，港府5日宣布收緊內外防控政策，八國航線熔斷，7日起關閉酒吧，取消所有大型活動。（中通社）

香港兩周內出現第二個由免檢疫機組人員引發的本地感染群組，一名上月27日從美國返港、懷疑感染Omicron的免檢疫國泰女空服員，10日內在社區衍生第四代傳播，群組昨急增七宗陽性和初步陽性個案，累計十人染疫，第五波疫情一觸即發，港府對外宣布英美等八國停航，對內食肆禁晚間堂食及關閉戲院、博物館和體育場所、觀光活動暫停，迪士尼樂園和海洋公園從6日起關閉至20日；澳門自9日起禁止來自中國以外地區的載客民用機入境，為期兩周。

香港連日爆確診疫情，昨日宣布新增38例新冠肺炎確診個案，當中31例或涉Omicron變異病毒株，另有初步陽性約20例。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港新增確診個案中，有3例涉及來自芬蘭及美國機組人員，14例涉及抵港菲律賓女傭，其餘個案分別來自美國、英國及南韓等地。

香港特首林鄭月娥宣布收緊防疫措施，對內措施是7日凌晨零時起，食肆晚上6時至翌早5時全面禁止堂食；限制食肆的內用人數；酒吧、健身中心、美容院、卡拉OK、主題樂園、博物館、戲院等要關閉；本地遊和公海遊暫停；醫院和院舍除非有恩恤理由，否則暫停探訪；取消所有大型活動或非必要聚會；4人限聚令和口罩令維持。

港府對外防止輸入安排也收緊，美國、英國、澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓等8國民航機禁止到香港，熔斷14天。

林鄭月娥稱，香港疫情在過去一天出現急劇變化，情況令人擔心，幾個社區出現傳播個案，顯示社區出現隱形傳播鏈，Omicron傳播速度快，或令社區確診數字幾何上升。港府要把握關鍵時候，與Omicron變種病毒競賽，不要讓疫情在社區大型爆發。

她又稱，希望重鎚出擊，以短暫的陣痛遏制Omicron的傳播，讓市民在農曆年期間正常外出，並和內地盡早恢復正常往來。但目前公務員毋須在家工作，亦沒有計畫停課。

港府食物及衛生局長陳肇始說，衛生防護中心下的聯合科學委員會將盡快開會，檢視是否降低疫苗接種的年齡門檻。港府鼓勵市民接種疫苗，考慮增加接種點。

香港 Omicron 疫情

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