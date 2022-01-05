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香港特首：網媒自行停運 未打壓新聞自由

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

繼《立場新聞》早前因多名現任或前高層被捕而宣布即時停運後，另一網媒《眾新聞》昨天起亦將停止營運。《眾新聞》主筆楊健興表明決定停運的觸發點正是《立場新聞》事件，他們無法掌握界線，未能確保記者可在安全情況下工作。

香港01報導，特首林鄭月娥昨天出席行會前表示，兩間網媒結束營運，是媒體自行決定，不可以與香港新聞自由直接掛鉤，「其中一間網媒，我們都無做過任何事」，強調港府並無打壓新聞自由，是「依法辦事、彰顯法治」。她反駁國安法損害新聞自由的說法，指所有西方國家也有國安法，甚至比香港國安法更嚴苛。

林鄭反駁有關香港新聞自由受損的指控，並指假若國安法實施損害新聞自由，那麼西方國家也不會有任何新聞自由，「你指出看看，哪一個西方國家沒有國安法？」她稱今早看到報導指，今次網媒停運顯示香港新聞自由滅絕，「我不能接受這種指控。」她強調，沒有任何事比香港法治重要，記者和傳媒機構須尊重及遵守法律，若他們恐懼自己未能遵守法律，應「盡快作出決定」。

林鄭指出，於上任特首初期與記者協會會面，收到相關建議後，已開放政府記者會活動予網媒，以表互相尊重，至今日仍然開放，歡迎有新媒體出現。她強調只要不是進行違法行為，傳媒可繼續在港採訪，又指自從國安法實施後，媒體登記用戶有增無減，本地媒體增加了5.4%，海外媒體增加9.5%，反而內地媒體總數有所下降。

被問到會否與記協再會面，林鄭直指沒有計畫，並提到上任特首時曾與記協會面，「我上任時，我盡可能開放，與不同政治光譜人士溝通，當時無人預料到香港正面對多個嚴重挑戰，有很多人鼓吹港獨，勾結外國勢力，削弱國家及特區政府權力。」

記協主席陳朗昇回應指，記協從來不是一個政治組織，關心的議題只有兩個：新聞自由、記者權利。「至於特首如何去解讀和記協會面、如何看新聞界的情況，我只有六個字回應：人在做，天在看。」

香港 林鄭月娥

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