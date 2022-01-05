港前支聯會副主席鄒幸彤煽惑六四集會重判 總刑期22月

香港前支聯會副主席鄒幸彤4日被法院判處煽惑他人參與「六四」集會罪成，判囚15個月。（美聯社資料照片）

前香港 支聯會副主席鄒幸彤，因發表文章呼籲市民參加六四 集會，昨被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，被法院裁定罪成，重判入獄15個月。鄒幸彤上月還因被控「參與未經批准集結」罪，被判入獄12個月，兩案刑期有5個月同期執行，因此鄒幸彤總刑期為22個月。

鄒幸彤本身是大律師，今年36歲。她以前被指是學霸，中學會是全港「5A」狀元之一，又畢業於英國劍橋大學物理學系，最後卻放棄博士學位，回香港投身人權事務。

鄒幸彤在香港支聯會解散前任副主席，去年6月3日，香港警方以疫情 為由反對支聯會舉行維園六四燭光晚會。鄒幸彤公開表示會以個人名義到場，遭警方以「涉嫌宣傳未經批准集結」為由拘捕。

鄒幸彤案1月4日上庭，裁判官陳慧敏指鄒幸彤以推特帖文和報章文章，是向公眾作出鼓勵、說服、提議和施壓，且內容互相配合，產生累積效應，加強煽惑的效果。

鄒幸彤否認控罪，指裁決向公眾傳達「燭光有罪」訊息。她說，短短兩年間，六四事件已經由公認良知底線，變為公認危險底線，國殤之柱、浮雕等一一倒下，連同蘋果日報、立場新聞及眾新聞都被迫停運，可見公共平台談論六四的空間已經消失，形容法庭今次判決是在參與「洗刷歷史的工程」，禁錮文字的鎖鏈，「文字獄」的風氣亦不會因本案完結。

她又在庭上引述六四死難者家屬證詞，指他們才是真正受害者，但被裁判官陳慧敏阻止，稱法庭不容許表達政治立場。鄒幸彤支持者當時鼓掌，法官一度暫停程序，指不應在法庭宣示政見、政治訴求，又警告拍手支持者，擾亂法庭秩序會被控藐視法庭，要求庭警抄下他們身分證號碼並帶離法庭。