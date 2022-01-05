香港疫苗氣泡2•24擴大 診所憂爆「針荒」

香港將於2月24日擴大「疫苗氣泡」適用範圍，除了餐廳、酒樓等表列處所以外，也會涵蓋公共圖書館、博物館等設施和學校等處所。圖為市民於一酒家用餐。（中新社）

香港 「疫苗 氣泡」將於下月24日擴大適用範圍，行政長官林鄭月娥 昨日公布詳情時指出，屆時表列處所，以及學校、康文署設施如圖書館及博物館等，市民必須接種至少一劑新冠疫苗才能進入，但暫未覆蓋私人工作地點、商場等。

距離政策實施尚餘51天，香港的接種能力又能否配合？文匯報報導，資料顯示，截至本月3日，香港仍有近183萬合資格接種人口尚未打第一針，即每日平均要打近3.6萬針才達至全民都能自由出入相關處所。全港疫苗接種中心本月起減至10間，近日大部分接種中心大排長龍，有提供接種服務的私家診所也逼爆，憂爆「針荒」。有接種中心負責人直言吃不消，建議港府重開部分接種中心，以及在接種中心和醫院接種站增加注射站。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

林鄭月娥昨早出席行政會議前宣布，將在下月24日擴大「疫苗氣泡」，範圍不局限於599F表列處所，還包括文康設施、學校等。她舉例指，在學校方面，首階段或只適用教師和員工等，未必適用於學生，惟港府暫時未有計劃將「疫苗氣泡」延伸至私人工作間或商場，但隨著疫情發展而調整，不會排除任何可能。

她解釋，下月才實施新措施，主要是給予足夠時間業界準備、讓市民打針；亦要就如何查核針卡的技術問題，與相關持分者商量；加上網上已有很多謠言，港府為此預先說明抗疫及提升疫苗接種率的方向，以作澄清。

現行社交距離措施將於6日屆滿，林鄭月娥表示暫時不會收緊社交距離措施，也暫時無意停止面授課程，強調多位教育心理學家均認為停課對學生影響大。