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香港望月樓餐廳再增初步確診 早前失聯6人皆陰性

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

「望月樓感染群組」進一步擴散，昨日再增一名初步確診者，是早前確診50歲女子的13歲女兒，該群組迄今已累積6名食客懷疑被首名確診國泰空少傳染。

文匯報報導，港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日與衞生防護中心、機電署人員到九龍塘又一城商場食肆望月樓視察，進行煙霧測試後，初步判斷食肆的通風不均，加上已出現頭痛等病徵的國泰空少逗留約1小時40分鐘，含高濃度Omicron病毒量的空氣經門口流入食肆「死角位」積聚，使坐在「死角位」的3枱、共6名食客中招。袁國勇呼籲市民若有病徵，就切勿外出用膳，並坦言Omicron傳播率極高。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

望月樓群組再添一宗初步確診個案，患者是一名13歲少女，上月27日與50歲母親同在望月樓95號枱午膳，在空少確診後，她與母親於上月31日一同送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，母親本月2日確診，該少女翌日則出現病徵，昨日初步確診，兩母女同住馬鞍山西沙路600號雅典居第6座。

另外，早前「失聯」的望月樓6名食客昨日已聯絡上，被送往竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，檢測結果為陰性。

去年尖沙咀也曾爆發食肆感染群組造成逾40人確診，袁國勇表示當時的感染率逾30%，而這次望月樓群組迄今感染率約2.6%，證明食肆加強通風及淨化空氣的防疫措施行之有效。至於與望月樓相鄰的「鳥十」日本料理餐廳，他表示通風氣流是由「鳥十」吹往望月樓，「鳥十」處於空氣高壓位置，坐在望月樓內的國泰空少不太可能污染「鳥十」的空氣，故「鳥十」爆疫風險低。

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