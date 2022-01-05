香港首現無源頭Omicron 通關泡湯 確診空姐疑爆3代傳播

居於屯門翠寧花園第2座的42歲男子，暫列源頭不明的新冠初步確診病例，所住大樓4日晚被圍封強檢。（中新社）

香港 昨天出現首宗懷疑Omicron 變種的源頭不明初步確診，42歲男測量師患者未接種疫苗，近期沒去過望月樓或又一城，病發後在社區逗留兩日，入院後病毒量由低轉高，料是新近感染，社區內或已出現隱形傳播鏈，港大微生物學系講座教授袁國勇形容香港已進入第五波疫情 「前奏」，社區爆疫可能性很大。

明報報導，由國泰機組人員引發的Omicron變種新型冠狀病毒疫情在社區傳播繼續擴大，特首林鄭月娥昨承認，與內地商討通關的進度因此受影響，相信再過一段時間才能恢復兩地正常往來。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，香港昨有39宗陽性個案，是去年3月中以來最高。初步陽性少於50宗，當中42歲男測量師疑染Omicron，暫未找到源頭。2日發燒和頭痛，翌日向私家醫生求診及交樣本，昨初步確診，入院後CT值跌至18（即病毒量高）。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，患者可能在上月底或本月初受感染。

居於屯門翠寧花園第2座的42歲男子，暫列源頭不明的新冠初步確診病例，所住大樓4日晚被圍封強檢。（中新社）

男測量師住屯門翠寧花園2座，與曾到訪望月樓的機艙服務員住址相近，他在炮台山電氣道169號理文商業中心13樓A室工作，上月31日最後上班，工作地點距離近日在社區確診的免檢疫機艙服務員所住的北角南天大廈約6分鐘步程，亦接近其確診家人近日在天后和炮台山的行蹤。

報導稱，袁國勇昨到望月樓調查後表示，有理由相信染疫食客已將病毒傳出社區，Omicron很可能已被帶入社區，形容香港已進入第五波疫情「前奏」，社區爆疫可能性很大。

另據「香港01」報導，日前確診新冠肺炎的1名28歲國泰空姐，她的同住家人、62歲婦人其後確診；衞生署衞生防護中心今天凌晨公布，與62歲婦人一同練跳舞的朋友群中一名48歲家庭主婦初步確診，另一名跳舞朋友曾在家中接待62歲婦人，她的43歲外傭也初步確診。換言之，國泰空姐可能已造成傳播群組，或已引發三代傳播，最少造成四人確診。