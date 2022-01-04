港增1本土Omicron 望月樓6食客仍失蹤

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新冠肺炎變種病毒 Omicron入侵香港 社區，九龍塘望月樓感染群組再添一名66歲確診女患者。港府昨晚圍封其居住的大圍恒峰花園第二座強制檢測 ，而她檢疫前曾到訪大圍及沙田4間食肆及探望親友，其曾到訪地點亦納入強檢範圍。

文匯報報導，香港昨日新增29宗確診個案，除本土望月樓群組的1宗外，其餘全屬輸入病例。望月樓群組現已有6人染疫，涉4張枱，但衛生防護中心仍未確定病毒傳播途徑，除可能是短距離空氣傳播外，亦可能是茶壺沾染病毒，透過員工為食客加水時播疫，中心昨午再與食環署及機電工程署到場調查，再收集多46個環境樣本檢測。

確診患者是66歲退休女性，居於大圍恒峰花園第二座，已接種兩劑科興疫苗，目前患者居住的大圍恒峰花園二座圍封強檢，她亦曾遊走社區，到過大圍、沙田多家食肆。中心之前在望月樓採集42個環境樣本均呈陰性，所有員工檢測亦呈陰性。

報導稱，與患者同時段到望月樓用膳的食客有207人，一周來，中心昨晚表示已安排當中201人到竹篙灣檢疫中心，不過，歐家榮指仍有兩枱共6名食客未找到，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌呼籲6人盡快聯絡中心接受強制檢疫，否則可能因違反強檢令遭檢控、通緝。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指出，假設國泰空少是第一代感染者，望月樓其餘染疫食客屬第二代，若第二代感染者未及時找到並走入社區，或出現不明源頭第三代感染者，情況開始不能完全受控，倘發現第三代感染個案，政府便須立即收緊社交距離措施，包括食肆營業時間、停課及居家工作。