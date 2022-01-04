港立法會宣誓 漏讀2字須重讀 新人事組織凸顯國家隊

香港第七屆立法會90位議員3日宣誓，特首林鄭月娥逐一為議員監誓。(新華社)

香港 新選制下選出的新一屆立法會議員，1月3日完成宣誓。90名議員全數過關，只有2名議員因漏讀誓詞被令重讀。通過宣誓，意味著立法會議員即可履職。

香港立法會上月選出新一屆90名立法會議員，按新選制中的規定，他們在立法會宣誓，香港特首林鄭月娥 是監誓人。各議員先集體唱「中國國歌」，再逐一到台前宣誓。

港府事前發出宣誓須知，要求議員必須準確、莊重地宣讀法定誓言；故意宣讀內容不一致的誓言，或以任何不真誠、不莊重的方式宣誓，屬於拒絕宣誓，將即時喪失議員資格。另外，宣誓人須穿著商務服裝，不得展示政治化標誌、口號或標語的衣物、配飾和口罩。

今次宣誓儀式為時約一小時，宣誓順序按照議員年資排列。宣誓過程中，兩名議員讀漏誓詞，其中選委會界別的議員陸頌雄，宣誓時讀漏「議員」兩字；社福界組別議員狄志遠讀漏「香港特別行政區」的「香港」兩字。兩人都被要求重新宣讀誓詞。另有民建聯議員陳克勤在宣誓期間未舉起右手，但未被要求重新宣誓。

上屆香港立法會主席梁君彥再當選議員，他稱宣誓過程莊嚴及嚴肅，不會辜負市民期望。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴當選立法會議員，他曾出面協助涉嫌在台殺害女友的陳同佳案。他稱，為更好執行立法會議員的職務，稍後會辭去教會行政工作，但會繼續協助陳同佳，只要陳日願到台灣自首，他都會擔當同行者角色。但現在情況特別，他形容陳同佳「求坐監都求得很辛苦」。

宣誓完成後，國務院 港澳辦和中聯辦，發出新聞稿祝賀香港第7屆立法會議員宣誓就任，同時對其提出引領各界加深對國家的認識和認同，加強與大陸交流合作的要求。

香港新聞組╱香港4日電

官媒央視新聞報導，香港宣誓儀式有三個「第一次」：第一次在國徽下宣誓、第一次在立法會議員宣誓儀式上奏響國歌、第一次由行政長官監誓，全新的宣誓安排「凸顯『一國』的政治儀式感」，讓新就任的議員們忠誠「為國為港」履職。

另據香港網路媒體「香港01」報導，新一屆有大批新人，政界關注建制派不同勢力如何整合，特別是被稱為「國家隊」的選舉委員會界別。根據最新消息，本屆立法會除了有商界議員廖長江續任建制派「班長」，民建聯主席李慧琼任「副班長」，但要統籌89名建制派工作談何容易，新一屆議會將細化組織架構，還會設立地區直選、功能界、選委界等三大界別聯絡人制度。另有建制中人透露，選委界將「打散」分成4個小組，每組10人並各設一名「行長」。

據建制中人分析，今次安排有兩大訊息，一是凸顯「國家隊」之地位，二是淡化政黨色彩，雖說民建聯仍是立法會第一大黨（占19席），但最大板塊其實是無黨派議員，當中不少人來自選委界，若今次把有政黨背景的選委界議員「打散」，議員不能再只從自己黨派利益出發。不過，亦有議員認為這純屬方便行政管理。

報導說，立法會其他重要職位亦已敲定人選，主席一職4日下午截止報名，經民聯梁君彥勢續任；內會、財會繼續由李慧琼、陳健波掌舵。