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又1港媒熄燈…眾新聞停運「確保船上人平安」

記者陳政錄／香港3日電
眾新聞2日晚在其facebook宣布將於4日起停止營運，網站不再更新。（取材自眾新聞臉書）
眾新聞2日晚在其facebook宣布將於4日起停止營運，網站不再更新。（取材自眾新聞臉書）

香港蘋果日報，和日前遭港警國安處大動作拘捕、搜查以致停止營運的「立場新聞」後，又一家香港媒體吹熄燈號。網媒「眾新聞」2日宣布，將於1月4日起停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。

眾新聞2日在有30多萬人按讚的Facebook粉絲專頁上表示，「我們，懷著沉重和萬般不捨的心情宣布，眾新聞將於1月4日起停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。」

眾新聞公告稱，「衷心感謝訂戶和讀者的支持，你們的厚愛，我們會銘記於心。過去5年走過的路，會是我們珍重的回憶。」

文章回憶，2017年的元旦，眾新聞成立。在記者會上，多名傳媒「老鬼」表示，對香港新聞自由狀況深感憂慮，希望眾新聞可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步。」

眾新聞指出，我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。公告強調，我們從來沒有忘記初心，但可惜，過去兩年社會的遽變，傳媒生存環境惡化，令我們無法再毫無擔憂地，達成我們的理念。

因此，眾新聞表示，「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

另據明報報導，「眾」發出聲明後，與眾新聞合作的「眾聲號」亦於昨晚10時宣布，兩個在眾新聞平台播放的「眾聲集」及「冒號開引號」節目，也會即時停止製作。眾聲號監製李賢哲表示，他們曾說，「『時局變幻，如常紀錄』，但時局的變幻，令我們無法裝作如常。」

去年10月，「眾新聞」以「鄧炳強拒保證23條不以言入罪」為題報導，被保安局批評誤導市民，後來保安局長鄧炳強接受傳媒訪問時被問及有關報導是否「假新聞」，鄧稱從來沒說過「眾」在這次事件上是假新聞，但斥報導標題有誤導性，令人以為他稱日後會以言入罪，認為事件牽涉道德問題。

「立場新聞」去年12月29日宣布停運後，曾任記者協會主席的「眾新聞」主筆楊健興在當晚節目「香港這一天」稱，「立場新聞」未被正式起訴就「做不住」，「相對獨立的媒體買少見少」，形容很多人會擔心如此下去，「媒體會否更一體化，連一些另類聲音都失去」。「立場新聞」兩名前高層提堂後，楊健興在同一節目稱，「令人相當擔心，會不會立場之後，下一個就是眾新聞？」他擔心如「刑事罪行條例」關於發布煽動刊物的罪行「引伸下去」，「所有媒體都會有事」。

眾新聞是香港一間網路媒體，於2017年1月1日成立，由香港多名媒體工作者及學者創辦，包括資深新聞工作者李月華、明報前總編輯和執行總編輯劉進圖、姜國元，以及香港記協前主席麥燕庭及岑倚蘭等。粉絲專頁說明，眾新聞無黨無派，熱愛香港，希望推動公共參與，一同維繫香港自由開放、多元包容等核心價值，不設既定政治立場或政策傾向。

香港警務處國家安全處去年12月29日搜查網媒公司「立場新聞」​的辦公室，圖為「立...
香港警務處國家安全處去年12月29日搜查網媒公司「立場新聞」​的辦公室，圖為「立場新聞」署理總編輯林紹桐（右二）當場被捕。（中新社）

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