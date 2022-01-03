鄧炳強：保安局去年最大成就 讓不少反中亂港者入獄

香港特區政府保安局局長鄧炳強表示，保安局2021年最大的成就在國家安全方面，「不少『反中亂港』者鋃鐺入獄。」（中新社）

香港 特區政府保安局局長鄧炳強日前接受中新社訪問時說，保安局2021年最大的成就在國家安全方面，「不少『反中亂港』者鋃鐺入獄。」

鄧炳強舉例說：「我們看到社會平靜了，那些在背後的煽動者也被拘捕。我印象最深的是「蘋果 日報」的關閉，這份報紙荼毒香港市民，特別是讓青少年對國家或政府有一個錯誤觀念，現在他們結束了，這讓社會更加好、更加民主。」

文匯報引述中新社報導，對於「假新聞」過往的氾濫，鄧炳強深有體會，他在警務處任職期間就曾在多個場合劍指「假新聞」。 他表示，「回顧2019年發生的事情，其實就是『顏色革命』。在這期間，危害國家安全的外部勢力，利用『假新聞』來挑起社會不同層面群體的對立，煽惑市民攻擊政府、執法部門，我們必須對這些『假新聞』採取針對性的措施。民政事務局正研究用立法或其他方法來規管『假新聞』，我會全力支持。」

他批評，一些「反中亂港」分子為逃避法律責任棄保潛逃，還在海外再生事端。他說：「外部勢力指示他們張牙舞爪，但我相信他們只是暫時有利用價值，外部勢力把他們當作寵物來養，這些人沒有利用價值的時候就會變成棄子，這些出賣別人的人也是會被別人出賣的。我相信無論時間有多長，無論有多麼艱辛，一定會將他們繩之以法。」

據報導，他表示，香港的國家安全隱患首先是2019年至今孕育了一些本土恐怖主義，包括思想變異的「孤狼」，其次是外部勢力在地緣政治的環境下會用盡方法來企圖危害香港的國家安全，包括利用香港的環境去危害國家的安全。他強調「軟對抗」的危害。

他說：「不甘心的『反中亂港』分子用一些看似未必犯法、但又不停荼毒人們思想的方式，繼續毒害市民特別是年輕人。例如前期有香港言語治療師總工會出了一本兒童繪本，來荼毒小朋友、幼稚園學生。」

報導說，鄧炳強提到，香港回歸25周年將是比較特別的一年。「香港國安法的實施、新一屆立法會的選舉實現了『愛國者治港』，開始了香港民主新里程，我覺得這是香港重生的時代，我充滿期盼。」他說，保安局除了要做好相關安保工作之外，對國家安全不能夠掉以輕心，包括推展基本法23條的立法工作。

他又提及，將加強紀律部隊在救急、應急方面的效率和能力，善用創新科技協助紀律部隊的工作及提升為市民提供的服務。新推出網上電子簽證 服務，也便利了市民。政府也希望進一步促進香港與內地之間的人才交流，並為各地人才提供來香港參與短期活動的便利。