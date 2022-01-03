港新增26確診 望月樓群組已5人感染 數十食客仍失聯

香港九龍塘又一城商場食肆望月樓再多一名38歲食客初步確診，令望月樓感染群組增至5人。（中新社）

香港 昨新增26宗新冠肺炎個案，當中17宗列為無症狀感染病例，而24宗個案均帶有N501Y及T478K變異病毒株，即極大可能是感染Omicron變種病毒。另外，一名從芬蘭返港的女子，潛伏期內曾在港居住，其居住的鰂魚涌康怡花園K座以及曾到訪過的地點，亦要納入強制檢測 公告。

香港文匯報報導，除昨日確診的九龍塘又一城望月樓50歲女食客外，其他25宗均屬輸入個案，仍有兩宗變異病毒株檢測結果待定，即可能全部個案都涉及Omicron病毒。確診者包括先後在北角南天大廈和東涌映灣園映濤軒居住的28歲國泰空姐，另外有6人則為菲律賓抵港的外傭。另外，一名由印度抵港38歲男子，及一名美國抵港1歲女童，則分別是早前確診個案的密切接觸者，兩人分別於竹篙灣檢疫中心及醫院檢測結果呈陽性。

至於一名27歲女患者則在潛伏期曾逗留香港，她居於鰂魚涌康怡花園K座，上月24日前往芬蘭，離港前一天的檢測結果呈陰性，她上月30日由芬蘭經荷蘭和泰國乘搭荷蘭皇家航空KL819航班回港，抵港時在臨時樣本採集中心的樣本檢測呈陽性，並可能感染Omicron病毒。

望月樓再多一名38歲食客初步確診，她為被國泰航空男機艙服務員感染Omicron變種病毒搭掤工的妻子，疑與丈夫同到望月樓用膳時染疫，令望月樓感染群組增至5人。港府至昨日已找到約170名同時段午膳的食客，但仍有數十名有感染風險的食客在社區遊走。

食物及衞生局局長陳肇始擔心群組再擴大，形容社區爆發已達臨界點；專家亦認為香港有機會爆發第五波疫情 ，目前最重要的是盡快找到其他食客。

醫院管理局為應付未來或出現的第五波疫情，增加隔離治療設施，昨日下午率先重新啟用亞洲國際博覽館的社區治療設施，陸續安排病情穩定的確診者入住。

香港疫情轉趨緊張，不少市民紛紛前往接種疫苗，青衣長康邨流動接種站昨日第二次到訪服務，接種市民人數遠超過第一次，下午近3點便開始「截龍」。有市民表示，因擔心特區政府執行「疫苗氣泡」（即疫苗護照）後出入不方便，於是打算接種第一針，亦有市民認為現時疫情較嚴重，執行「疫苗氣泡」是應該的。據網站數字，昨日新增7564人打第一針，創一個月新高。

另外，由於荷蘭皇家航空上月31日由阿姆斯特丹來港的KL819航班有6名乘客檢測呈陽性，而國泰航空本月1日由英國曼徹斯特來港的CX216航班有3名乘客檢測呈陽性。上述兩家航空公司營運的分別由阿姆斯特丹和曼徹斯特至香港的航班客機，昨日起至本月15日被禁止來港。