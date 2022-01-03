香港「疫苗氣泡」擬擴展至學校、安老院

食物及衞生局局長陳肇始表示，「疫苗氣泡」日後會進一步推至學校、安老院舍和日間老人中心等高危地方。圖為市民前往流動接種站接種新冠疫苗。（中通社）

Omicron爆社區傳播，第五波疫情令人擔憂。食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，「疫苗 氣泡」（疫苗護照）擴展至所有表列處所的細節，可能在1月20日公布，日後會進一步推至學校、安老院舍和日間老人中心等高危地方。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，教育局 應為學校的空氣流動制訂指引。

大公報報導，陳肇始說，政府現時每14日公布社交距離 措施安排，下一次是本月20日公布。她表示現未決定擴大「疫苗氣泡」的實施日期，但一定會在農曆新年前。

袁國勇表示，表列處所及以外的地方都需加設空氣清新機以減低傳播風險，尤其是學校，指學生若有群組爆發，會將病毒帶回家，進而傳給長者，以致長者受很大傷害。

據報導，對於政府將在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，在大圍經營粉麵檔的陳先生關注，「如果（食客）沒帶針卡怎麼算？如果員工與食客有爭執怎麼算？如果我真的不小心讓沒打針的食客入店，我是不是要停業14日？」

他認為政府應先嚴懲將病毒帶入社區的違規機組人員，「一定要有具阻嚇力的坐監或罰款。」

在旺角經營茶餐廳的葉先生表示，擔心難以逐一查驗食客的打針紀錄，「如果個個客都檢查才能入店，食店門口肯定大排長龍，進食店可能要用15至20分鐘。」

報導說，餐飲聯業協會會長黃家和表示，明白業界憂慮，亦知道措施「麻煩難做」，但認為為防疫大局著想，措施勢在必行。他相信政府會在適當時候公布細節，籲業界靜待。