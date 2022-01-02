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港Omicron群組擴大 疑空氣播毒 感染料破百

香港新聞組／香港2日電
染Omicron國泰空少到望月樓用膳，餐廳暫停營業。（中通社）
染Omicron國泰空少到望月樓用膳，餐廳暫停營業。（中通社）

Omicron來勢洶洶，香港累計感染Omicron人數今日勢將破百。爆發超級傳播的九龍塘又一城望月樓，傳播鏈再蔓延，昨日新增一名女食客初步確診，據悉她與早前確診的國泰空少一家三口，相距九米遠。

國泰航空五名機組人員執勤回港後確診感染Omicron，大公報報導，昨日又有一名28歲女機組人員初步確診，她返港第三日便由北角南天大廈住所，搬往朋友位於東涌映灣園住所，連同望月樓中招女食客居住的馬鞍山雅典居，三屋苑昨被圍封強檢，共約1485人接受強檢，無發現陽性個案。

據報導，衛生防護中心昨日表示，再有八名早前確診患者證實帶有Omicron，香港累計95宗Omicron個案。而昨日新增17宗確診個案中，14人帶有N501Y及T478K變異病毒株，即是懷疑感染Omicron病毒，意味今日Omicron累計宗數有機會突破100宗。

衛生署的全基因組測序分析結果顯示，兩名違規聚餐的45歲國泰空少、44歲國泰空少，及於12月27日同時段光顧望月樓、44歲空少的76歲父親，以及相隔10米不同枱的34歲搭棚工人，四人的病毒基因排序相同，均帶有Omicron變種病毒，顯示屬同一傳播鏈。

報導稱，衛生署早前在望月樓採集的44個環境樣本，均沒有呈陽性，不過，與空少同時段光顧望月樓的一名50歲家庭主婦，昨日初步確診，並可能感染Omicron。據悉，她是在包廂進餐，距離空少一家三口那枱有九米遠。她已打兩針復必泰，她居住的雅典居第6座昨晚被圍封，與她同住家人和當日一同用膳的人已送檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，望月樓染疫的首三人基因排序相同，意味Omicron能在短期內極速傳播，再多一名食客染疫，說明店內有空氣傳播，可能仍有部分食客未發病，加上還有100多名食客未聯絡到，有機會走漏個案。

據報導，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，預料兩日內知道香港會否出現潛在社區爆發，若有更多人確診，便需收緊本地防疫措施。孔繁毅並稱，機組人員抵港後七日酒店檢疫只是「緩兵之計」，接種第三針疫苗才是「上算」，而航空公司應加強罰則，「不按規矩行事就要炒魷魚」。

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