國泰「帶毒」2空少 嚴重違規遭解雇

圖為香港國際機場國泰航空櫃位。（中通社）

國泰航空五名機組人員確診Omicron ，三人疑涉違規外出，將Omicron帶入社區。國泰前天傍晚召開簡短的網上記者會上，已暫停當中二人職務。國泰昨天再表示，調查後已證實有員工嚴重違反相關規定。任何違反醫學監察規定的員工將會被紀律處分，其中兩位已不是國泰航空員工。

香港 01報導，國泰航空發聲明指出，經調查後發現涉事者有「嚴重違反機組人員在外站逗留規定」情況，指已不再為國泰航空雇員，據了解，涉事人員抵達外站時曾離開酒店房。

國泰在聲明中指出，有關人士的行為令人極度失望，亦損害其他萬多位機組人員所顯現的模範守規精神。國泰航空深切明白必須嚴格遵守香港和海外防疫措施的重要性，並謹就該些違反規定的個案所引致的不便誠摯道歉。國泰航空會繼續與運輸及房屋局和衛生當局緊密合作，加強保障香港的公共健康。

據報導，這次已非首次有國泰航空機組人員因違反免檢疫指引，令自己飯碗不保。去年11月，國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，國泰隨即收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首三天每日只准最多離家兩小時，且僅限指定活動，包括購買必需品、進行戶外個人運動，或出外求醫等，並需自行記錄行蹤，及避免團體聚會，即使完成醫學監察後，指引亦提醒員工應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測 要求。