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澳門博彩收益年增43.7% 除夕旅客人數重上4萬

香港新聞組／香港2日電
澳門市民和遊客在澳門議事亭前地觀賞聖誕燈飾。（新華社）
澳門市民和遊客在澳門議事亭前地觀賞聖誕燈飾。（新華社）

全球疫情未緩，澳門博彩業去年收益升近44%；除夕夜訪澳門旅客也突破4萬人次。

明報報導，澳門博監局昨天公布12月份博彩收入，即使面對「太陽城事件」及博彩企業與中介人割席，全澳門的博彩毛收入仍然錄得79.62億（澳門元，下同，約9.91億美元），按月增長17.9%，並連升兩個月，按年則微增1.8%，這比市場預期的按年跌5.5%為佳。

據報導，全年12個月合計，澳門的賭收按年增加43.7%，達868.63億，按年增加多達264.22億。雖然去年全年賭收按年大升，但與政府原先預期的1300億仍有距離。此前澳門政府展望2022年度的賭收，與2021年預期的水平一樣，隨著包括永利澳門等多家博彩企業陸續與龍頭賭廳集團或中介人割席，市場正觀望1月份中公布去年第四季度的貴賓廳數據會否大跌。另外，1月下旬博監局亦會公布最新獲審批的中介人名單，多家大型龍頭賭廳集團會否繼續名列榜上，業界正注視。

報導指出，澳門傳媒引述澳大博彩研究所所長馮家超稱，料農曆新年若沒有本土疫情爆發，日均旅客可重上3萬至4萬之間，全年賭收有望重見1000億至1200億。

另外，澳門旅遊局表示，大除夕錄得4萬2341旅客人次訪澳，是2021年按單日入境旅客排名第二高，重上單日客量4萬人次水平，過去一星期日均旅客亦達3萬0230人次，酒店入住率62.8%。

澳門議事亭前地擺放巨型聖誕樹及聖誕燈飾，吸引不少市民和遊客前來。（新華社）
澳門議事亭前地擺放巨型聖誕樹及聖誕燈飾，吸引不少市民和遊客前來。（新華社）

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