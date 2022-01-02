我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

李國章：國殤柱「騙局」 高志活：勿抹歷史

香港新聞組／香港2日電
香港大學已移除在校內擺放了23年的「國殤之柱」，該柱為悼念北京「六四事件」死難者的作品，圖為「國殤之柱」此前在校內擺放。（中央社）
香港大學已移除在校內擺放了23年的「國殤之柱」，該柱為悼念北京「六四事件」死難者的作品，圖為「國殤之柱」此前在校內擺放。（中央社）

香港大學上月22日深夜拆走豎立在校園多年的「國殤之柱」，剛卸任港大校委會主席的李國章昨指，國殤之柱原本不為紀念六四，形容是「指鹿為馬」、「騙局」，質疑「啲（頭）像不是中國人，是西人，如何紀念六四？」又稱正諮詢法律意見，查究雕像擁有權。

明報報導，國殤之柱創作人高志活表示，他創作國殤之柱目的是紀念世界各地發生的眾多反人類重大罪行，雕塑頭像代表不同種族的人，強調1997年決定將國殤之柱在港豎立，是為紀念六四事件，斥李國章試圖抹煞歷史。

2016年上任港大校委會主席的李國章12月31日卸任，據報導，李國章昨在商台《政經星期六》稱國殤之柱「有少少呃人」，稱高志活創作時原為紀念1995年美國奧克拉荷馬發生的聯邦大樓爆炸案，惟美國不接受有關雕像，輾轉送到支聯會。

李國章稱，國殤之柱早年未經申請擺放在港大校園，校方在支聯會解散後諮詢法律意見後決定搬走，但給意見的律師樓其後受壓退出，校方需另覓法律意見，最終召開校董會後決定在上月搬走。他表示，現時需再法律諮詢，先查究國殤之柱擁有權，由有關者帶走，「不可因為是創作人，賣了、送了出來仲話係我（創作人擁有）」，有關問題需由法律解決。

報導指出，高志活表示，對於被主張搬走一件紀念中國歷史藝術品的人形容為騙子，完全不能接受，批評李國章試圖抹煞歷史，並企圖壓迫支持公民自由辯論的權利、壓迫紀念中國社會現時及過去發生的事的人，高志活強調自己不是說謊或製造故事的人，李國章或試圖製造六四事件從未發生的謊言。

高志活接受商台訪問則稱，否認1989年發生在中國的事才是真正的騙子，又說已委託律師協助交涉，將國殤之柱由香港運返歐洲。

明報報導，港大校委會本科生代表黃靖軒稱，李國章的說法口講無憑，而國殤之柱在港大擺放20多年，意義早在港人及港大學生會心中，就是要提醒大家「銘記歷史」。他又說，藝術品的意義永遠在於觀察者的反應，要求校方向學生交代如何保養國殤之柱及日後安排。

香港大學已移除在校內擺放了23年的「國殤之柱」，該柱為悼念北京「六四事件」死難者...
香港大學已移除在校內擺放了23年的「國殤之柱」，該柱為悼念北京「六四事件」死難者的作品，圖為「國殤之柱」此前在校內擺放。（中央社）

六四 香港 雕塑

上一則

免費為81租客做飯 西安好心房東被讚爆

下一則

北極冰蓋、環繞器… 天問一號傳回火星上的祝福

延伸閱讀

一座C羅雕像 竟引發印度反殖民情緒

一座C羅雕像 竟引發印度反殖民情緒
足球／八塊肌去哪了？C羅印度新雕像挨批少了性感招牌

足球／八塊肌去哪了？C羅印度新雕像挨批少了性感招牌
「無畏女孩」贏了 至少可再留守紐約證交所3年

「無畏女孩」贏了 至少可再留守紐約證交所3年
六四紀念雕塑被拆 大專學界聯合聲明籲交師生商去向

六四紀念雕塑被拆 大專學界聯合聲明籲交師生商去向

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪