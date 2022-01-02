李國章：國殤柱「騙局」 高志活：勿抹歷史

香港大學已移除在校內擺放了23年的「國殤之柱」，該柱為悼念北京「六四事件」死難者的作品，圖為「國殤之柱」此前在校內擺放。（中央社）

香港 大學上月22日深夜拆走豎立在校園多年的「國殤之柱」，剛卸任港大校委會主席的李國章昨指，國殤之柱原本不為紀念六四 ，形容是「指鹿為馬」、「騙局」，質疑「啲（頭）像不是中國人，是西人，如何紀念六四？」又稱正諮詢法律意見，查究雕像擁有權。

明報報導，國殤之柱創作人高志活表示，他創作國殤之柱目的是紀念世界各地發生的眾多反人類重大罪行，雕塑 頭像代表不同種族的人，強調1997年決定將國殤之柱在港豎立，是為紀念六四事件，斥李國章試圖抹煞歷史。

2016年上任港大校委會主席的李國章12月31日卸任，據報導，李國章昨在商台《政經星期六》稱國殤之柱「有少少呃人」，稱高志活創作時原為紀念1995年美國奧克拉荷馬發生的聯邦大樓爆炸案，惟美國不接受有關雕像，輾轉送到支聯會。

李國章稱，國殤之柱早年未經申請擺放在港大校園，校方在支聯會解散後諮詢法律意見後決定搬走，但給意見的律師樓其後受壓退出，校方需另覓法律意見，最終召開校董會後決定在上月搬走。他表示，現時需再法律諮詢，先查究國殤之柱擁有權，由有關者帶走，「不可因為是創作人，賣了、送了出來仲話係我（創作人擁有）」，有關問題需由法律解決。

報導指出，高志活表示，對於被主張搬走一件紀念中國歷史藝術品的人形容為騙子，完全不能接受，批評李國章試圖抹煞歷史，並企圖壓迫支持公民自由辯論的權利、壓迫紀念中國社會現時及過去發生的事的人，高志活強調自己不是說謊或製造故事的人，李國章或試圖製造六四事件從未發生的謊言。

高志活接受商台訪問則稱，否認1989年發生在中國的事才是真正的騙子，又說已委託律師協助交涉，將國殤之柱由香港運返歐洲。

明報報導，港大校委會本科生代表黃靖軒稱，李國章的說法口講無憑，而國殤之柱在港大擺放20多年，意義早在港人及港大學生會心中，就是要提醒大家「銘記歷史」。他又說，藝術品的意義永遠在於觀察者的反應，要求校方向學生交代如何保養國殤之柱及日後安排。