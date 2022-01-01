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2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

25%港人滿意去年發展 2018年來新高 2成沒新年願望

香港特派員李春
2022年1月1日零時，維多利亞港兩岸燈光璀璨，香港迎來新的一年。圖為M+博物館大屏幕倒數迎新年。（中新社）
2022年1月1日零時，維多利亞港兩岸燈光璀璨，香港迎來新的一年。圖為M+博物館大屏幕倒數迎新年。（中新社）

跨年之際，香港回暖。香港天文台說，2022年的第一天，香港市區氣溫回升至最高攝氏20度，成為15年來最高溫的元旦日。

氣溫回暖，有利香港的跨年倒數活動。去年跨年時疫情告急，禁止人群聚集，一街冷清，連維港跨年煙花也取消了。今次看似稍有緩和，跨年活動也多了起來。跨年活動有三大熱點，一是香港旅遊發展局首度舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，在西九文化區藝術公園舉行，除有香港人氣男團，還有M+博物館高65.8公尺高的LED幕牆，化身為倒數時鐘，踏入新年後，將以15種語言展示「新年快樂」的字句。因首度舉辦有新意，預計將成港人打卡最熱點。

香港另兩個跨年熱點，一是傳統的酒吧街蘭桂坊，那裡無所謂活動，人手一樽酒就可喧鬧跨年。另一熱點是中環海濱，因有藝人演唱會，又有600無人機匯演，加上維多利亞港灣的燈飾，港人也會成千上萬。

比較有意思的是香港九龍巴士公司，將在1月1日凌晨開辦13條跨年巴士線，在西九文化區的演唱會結束後開出，送熱鬧完的香港人回家。這又是首辦，會成香港人打卡新熱。

跨年前夕，香港民意研究所說只有約兩成半市民滿意過去一年發展，是2018年以來新高，同時香港人說不快樂的比率仍高達四成，快樂淨值已連續三年為負數。還有兩成受訪者說，沒有新年願望，也是1992年以來新高。

港人不樂意的事多了，就說巴士公司開跨年專線，在社交媒體上有人就不滿意港鐵，以前跨年都有地鐵通宵行走，今年再一次取消。另外有人不高興的，是香港電車公司，選擇在這時宣布跨年後要加價。

香港人對香港電車最有感情，一是其百年老牌，是共同記憶的一部分，再就是其方便和便宜。香港電車也很委屈，說過去20年，只調整票價兩次，成人票價兩次共加0.6港元，而同一時期香港綜合消費物價指數上升都超過45%。

香港這種地方，物價昂貴，年年都來，大家見怪不怪，但最怕的還是其他原因令物價百上加斤。近日連續有五名國泰航空機組人員確診新冠，國泰航空暫停七天所有長途貨運航班，香港人鮮食空運多，相信有價格要急漲。

香港 地鐵 疫情

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