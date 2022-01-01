港府農曆年前 將要求進餐廳、戲院民眾至少打1針疫苗

香港應對Omicron病毒株，將要求民眾接種疫苗後才能進餐廳。（中通社）

Omicron變異株來勢洶洶，香港 食物及衛生局局長陳肇始表示，港府將在農曆新年前擴大「疫苗 氣泡」，要求進入餐廳、戲院等場所的港人接種最少一劑新冠疫苗。

港媒報導，陳肇始表示，港府會在農曆新年前逐步擴大「疫苗氣泡」的安排，餐廳、戲院、健身中心、美容院、圖書館、公眾娛樂場所等，將會要求進入的市民至少打一針，而有關的員工也要在指定限期前完成疫苗接種。

香港一名日前感染Omicron變異株的國泰機組人員曾到九龍塘一家餐廳用餐，與他一同用餐的家人，以及另一桌的一名消費者均初步確診。專家指出，不排除香港會出現社區感染。

陳肇始指出，港人若曾到訪確診者曾去過的地方，應盡快接受檢測 ，呼籲仍未接種疫苗的港人應盡快打針，和避免去人多的地方，也應避免出席不戴口罩的聚會。

國泰表示，經集團調查，發現部分確診機組人員嚴重違反守則，未有遵守監測規定，會施以紀律處分。此外，港府宣布收緊駐港機組人員的檢疫安排。所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店三天的駐港貨機機組人員，由1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第七天的核酸檢測陰性結果。