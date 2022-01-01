我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

港府農曆年前 將要求進餐廳、戲院民眾至少打1針疫苗

記者呂佳蓉／香港1日電
香港應對Omicron病毒株，將要求民眾接種疫苗後才能進餐廳。（中通社）
香港應對Omicron病毒株，將要求民眾接種疫苗後才能進餐廳。（中通社）

Omicron變異株來勢洶洶，香港食物及衛生局局長陳肇始表示，港府將在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，要求進入餐廳、戲院等場所的港人接種最少一劑新冠疫苗。

港媒報導，陳肇始表示，港府會在農曆新年前逐步擴大「疫苗氣泡」的安排，餐廳、戲院、健身中心、美容院、圖書館、公眾娛樂場所等，將會要求進入的市民至少打一針，而有關的員工也要在指定限期前完成疫苗接種。

香港一名日前感染Omicron變異株的國泰機組人員曾到九龍塘一家餐廳用餐，與他一同用餐的家人，以及另一桌的一名消費者均初步確診。專家指出，不排除香港會出現社區感染。

陳肇始指出，港人若曾到訪確診者曾去過的地方，應盡快接受檢測，呼籲仍未接種疫苗的港人應盡快打針，和避免去人多的地方，也應避免出席不戴口罩的聚會。

國泰表示，經集團調查，發現部分確診機組人員嚴重違反守則，未有遵守監測規定，會施以紀律處分。此外，港府宣布收緊駐港機組人員的檢疫安排。所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店三天的駐港貨機機組人員，由1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第七天的核酸檢測陰性結果。

疫苗 香港 檢測

上一則

中紀委狠批 山姆會員店扛不住？ 重上架新疆產品

下一則

香港國泰航空斥機組人員違規引爆疫情 2人停職

延伸閱讀

譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗

譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗
Omicron太威猛 土耳其單日破4萬例 社交距離變3米

Omicron太威猛 土耳其單日破4萬例 社交距離變3米
洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播

洛杉磯縣31日新冠病例2.7萬爆炸性傳播
香港一機組員染Omicron還出用餐外 恐造成社區傳播

香港一機組員染Omicron還出用餐外 恐造成社區傳播

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博