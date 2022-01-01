香港國泰航空斥機組人員違規引爆疫情 2人停職

特首林鄭月娥對有國泰航空職員違反防疫規定表達強烈不滿，勒令國泰檢討及向公眾交代。。（路透資料照片）

國泰航空五名機組人員執勤回港後確診帶Omicron 的新冠肺炎，當中至少三人疑涉違規外出，將Omicron帶入社區。特首林鄭月娥對有國泰職員違反防疫 規定表達強烈不滿，勒令國泰檢討及向公眾交代。

香港 01報導，國泰昨天傍晚召開簡短的網上記者會，企業事務總經理黃文傑說，調查顯示若干確診員工嚴重違規，將對違反醫學監察規定的員工紀律處分，形容他們的行為令人極度失望，重申國泰明白嚴遵防疫措施的重要性，就違規個案所引致的不便道歉。消息指，近期五名確診的國泰機組中，有二人被停職，料為最先引發本地社區Omicron疫情的兩名空少。

黃文傑未有交代停職人員的違規內容、何時完成調查或會否公開調查報告等，只透露涉事機組人員會被立即停職，或待治療完畢出院後再作進一步跟進。

消息指暫有兩人被停職，料為近日確診的紐約返港空少及芝加哥返港空少。前者居石塘咀南里壹號，確診並帶Omicron，衞生署昨天表示，是他將病毒傳給後者、居屯門嘉悅半島的空少，他們在12月25日違規坐巴士到屯門嘉悅半島，二人一同吃飯。屯門空少在抵港第三日又跨區到九龍塘又一城，中午與父親及朋友在望月樓吃飯，暫時其76歲父親及同時段坐另一枱的食客確診，引爆社區Omicron個案。

至於昨天新確診的另一國泰機師會否受到處分，料有待國泰調查。

此外，鑑於接連傳出有貨機機組員新冠確診，以及感染Omicron變異株的風險增加，港府緊縮航空公司檢疫規定，要求貨機機組員抵達香港後前三天必須入住檢疫酒店隔離。為此，國泰航空前天晚間宣布，即刻起暫停所有長途貨運七天，至2022年1月6日。市場預估，此舉恐衝擊全球航空物流。

另據香港電台報導，香港物流協會會長袁美儀表示，幸好聖誕假期的貨運量剛完成，但農曆新年前香港還會有一批貨物需要運送出去，而內地工人春運前就會陸續返鄉，將影響人手，物流成本恐因此上升一至二倍，並可能轉嫁消費者。