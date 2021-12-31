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香港一機組員染Omicron還出用餐外 恐造成社區傳播

記者呂佳蓉／即時報導
香港望月樓餐廳。（取材自文匯網）
香港望月樓餐廳。（取材自文匯網）

香港一名日前感染Omicron變異株的國泰機組人員曾到九龍塘一家餐廳用餐，與他一同用餐的家人，以及另一桌的一名消費者均初步確診。有專家說，不排除Omicron病毒株已經流入社區。

綜合香港媒體報導，日前感染Omicron毒株的國泰機艙服務員27日違規外出，期間曾到九龍塘又一城的「望月樓」用餐，一同用餐的還有這名患者的父親與另一名女子。

香港呼吸系統專科醫生梁子超表示，不排除餐廳在當日有不少人共同暴露於病毒環境但未檢測，或在檢測時出現「陰轉陽」的情況。已接種疫苗的受感染人士，感染Omicron後的病徵會較輕微，大約可以確定2例個案相關連，相信在餐廳空氣傳播的風險較高。

梁子超表示，Omicron的傳播周期短，傳播速度快，就算加強受限區域大樓的檢測次數，也難以完全追蹤患者曾到訪的其他高危險的地方，呼籲所有相關人士盡量接受檢測。他還指出，社區傳播的風險甚大，在未來一到兩周需要小心。

香港衞生防護中心懷疑，這名機組人員造成最少「一傳二」傳播，已在餐廳採集44個環境樣本，若這名機組人員父親與另名初步確診的患者最終確診，將終結香港保持70多天的本土零確診；若扣除與輸入相關個案，這次更是香港半年以來首條本土傳播鏈。

香港 Omicron 檢測

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