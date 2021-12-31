美加英歐盟挺何韻詩、立場新聞 香港特首批：妄下定論

何韻詩30日下午獲釋離開警署時未有發言。(美聯社)

本報系聯合報報導，香港 警方拘捕歌手何韻詩等七名與立場新聞有關的人士後，昨以「串謀發布煽動刊物罪」起訴兩名編採人員。事件備受國際社會關注，美國、加拿大 、歐盟等均有發聲，促當局立即釋放被捕傳媒工作者。香港特首林鄭月娥則說，外國政府和傳媒「妄下定論」要求放人，才是踐踏法治。何韻詩昨日表示，回家後有點累，強調2日續開音樂會，「仍要唱下去」。

事件持續引起國際關注。早前美國國務卿布林肯發聲明，呼籲北京 和香港當局停止針對傳媒，並立即釋放被不當拘捕和檢控的新聞從業人員。英國外相亦關注事件，批評進一步削弱香港言論自由。

加拿大朝野尤其關注持加拿大籍的何韻詩情况，外長趙美蘭（Melanie Joly）前日在推特(Twitter)對事件深表關注，並點名提及「加拿大公民兼社運人士何韻詩」，強調會與國際盟友合作繼續發聲。歐盟對外行動署發言人斯塔諾前日在推特則質疑香港新聞自由加劇惡化。聯合國人權辦公室亦對香港的公民空間持續被打壓感震驚。

林鄭月娥則稱，事件並非「整頓反對派媒體」，香港是法治社會，但新聞和言論自由不是沒有限制，亦不是免除責任的保護罩。林鄭批評，有些西方媒體和政府，不掌握案件證據就「妄下定論」，甚至要求放人，才是踐踏法治。

香港警方國安處拘捕何韻詩等七人後，昨起訴立場新聞前總編輯鍾沛權和署理總編輯林紹桐，以及立場新聞的註冊公司Best Pencil (Hong Kong) Limited。歌手何韻詩等其他四人陸續獲准保釋候查。

以立場新聞前董事身分被捕的何韻詩，在被扣查36小時後，昨下午5時半離開西區警署，她沒回應提問，讓傳媒拍照後在助手陪同下上車離去。

52歲的鍾沛權、34歲的林紹桐和立場新聞母公司，被控在去年7月至今年12月期間，與其他人串謀發布煽動刊物，以引起對北京、香港政府和香港司法的憎恨或藐視，激起港民企圖不循合法途徑，改變依法制定的事項，煽惑他人不守法或使用暴力。

鍾沛權昨被押解至西九龍法院開庭，林紹桐因病住院缺席聆訊，立場新聞公司無代表到場。控方稱本身已有足夠證據起訴被告，但警方29日搜獲6箱文件、62部電腦、27部電子裝置，需時調查，以確定會否有更多人被捕，提出將案件押後至明年2月25日再訊。署理總裁判官羅德泉接納控方申請。

另據港媒報導，另外，中國外交部駐港公署和中聯辦則促外部勢力停止干涉香港事務和中國內政。現屆港區全國人大代表、港區全國政協委員、港區省級政協聯誼會、香港友好協進會均發稿支持警方執法。

●何韻詩：仍要唱下去

何韻詩昨日深夜則在Instagram稱，回家後「稍有點累，但身心都安好」，強調1月2日的網上音樂會照原計畫舉行，「歌，仍是要唱下去的」。

昨日為何韻詩師父梅艷芳的死忌，何昨晚貼出與梅艷芳的合照，稱這兩天獨自等待時，想起昨天是每年最特別的日子，靠哼著師父和黃耀明的歌穩定自己的心，「唱著唱著，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了」。她又想起梅的教誨，「即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完」。