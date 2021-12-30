立場新聞停刊 記協批衝擊新聞自由 美國務卿促釋放記者

大批港警29日到立場新聞位於觀塘的辦公室搜查。(路透)

香港 立場新聞29日公告，指港警早上逮捕該公司多位現任與前任高層、帶走多人協助調查、扣押辦公室多部電腦及部分文件，立場新聞已為涉事人員提供協助外，並宣布即時停止運作。記協痛心表示，連串拘捕引發寒蟬效應，對《基本法》保障的新聞自由衝擊極大。美國國務卿布林肯 表示，一個無懼面對真相的自信政府才能擁抱新聞自由。

布林肯29日針對立場新聞被迫關閉及高層被捕一事發表聲明，新聞工作並非煽動叛亂，呼籲北京及香港當局停止針對香港的自由獨立媒體，且立即釋放那些遭不公平拘留和控告的記者。

布林肯表示，言論自由、新聞自由，以及透過獨立媒體獲取訊息的管道，對繁榮安全的社會至關重要，這些自由使得香港能成為世界金融、貿易、教育和文化中心，北京和當地政府透過噤聲獨立媒體，破壞香港的可信度和生存能力，「一個無懼面對真相的自信政府才能擁抱新聞自由」。

香港媒體報導，立場新聞昨早遭搜查後，下午約4時發布公告，停止運作並於日內移除網站及所有社交媒體，所有員工即時遣散。至晚上約11時，立場新聞網站正式關閉，新使用者欲瀏覽，只顯示黑底白字公告，其facebook專頁亦已消失。

聲明表示，立場新聞前身為主場新聞，於2014年12月成立，採不營利原則營運，立足香港主場，編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至2021年12月29日停運，並感謝讀者一直支持。立場新聞網站昨晚近11時停運，並以黑底白字重載停止運作公告，網站內容無法再閱覽。

明報報導，立場新聞7人被拘捕，約6100萬港元資產被凍結，是香港半年來第二家被指干犯危害國安罪行後倒閉的傳媒機構。據悉，鍾沛權及林紹桐最快今天被落案起訴、今午提堂。

港警昨持法庭手令搜查立場新聞位於觀塘的辦公室等地點，手令賦權搜查新聞材料。警方昨在辦公室搜獲電腦、電子器材、文件、電話及50萬港元現金。

保安局長根據《港區國安法》第43條實施細則，凍結立場新聞約6100萬港元資產，國安處高級警司李桂華稱是國安處偵破金額最多的案件，大部分資金以隱密方式傳入，逃避執法機構調查來源。他說立場新聞不接受贊助或付費訂閱，質疑為何資金充裕得可在英國 開分社；又質疑為何立場新聞以報導港聞為主，卻在英國開分社，會調查資金來源及英國分社「真正營運目的」，包括有否合謀他人危害國安勾結外國勢力，不排除更多人被捕。