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香港機組檢疫趨嚴 國泰預告大減班

香港新聞組╱香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

Omicron導致全球疫情升溫，國泰航空兩名空服員違反豁免指引，令香港社區爆疫風險急升，據悉，當局對航空業使出狠招，撤銷所有非中國線客機的機組人員豁免檢疫，機組人員回港即需強制酒店檢疫最多14日。國泰首當其衝，現有「客機去、貨機返」及短線回頭機的機組人員，不能再下機即回家隔離。

香港01報導，香港新規等於變相國泰所有非中國線航班需以閉環式操作，打亂部署，由於未有足夠酒店房間供機組人員檢疫，將不能如期運作所有已計畫的航班，可能大幅削減航班，國泰稱會聯絡受影響顧客轉換航班或全數退款。

報導指出，運房局過往容許風險較低的貨機機組人員，通常只有機師，回港免酒店檢疫，由公司安排點對點交通送回家，但返家首3日需在家隔離。至於客機則有的採用閉環式管理，機組人員連續工作3星期，完成後在港酒店檢疫14日，檢測陰性才可回社區，這主要用於長途線航班，不過並不受員工歡迎。

國泰11月爆出有貨機機師在德國違規以致返港確診後，限制免檢疫機組人員在家隔離首三日，每日只能最多外出兩小時買食物或檢測等必須事情。不過隨著近日兩名確診帶Omicron的「客機去、貨機返」空少，被揭首三日違規乘搭公共交通工具、會友聚餐、光顧食肆，衛生署公布，貨機機組人員一律首三日需入住檢疫酒店，檢測陰性才可回家繼續監察。

檢測 香港 Omicron

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