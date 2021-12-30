香港23機組員染疫 兩地12月通關恐告吹

香港與內地12月通關規畫疑告吹。圖為香港落馬洲支線邊境管制站資料照。(中新社)

香港 昨日新增14宗新冠確診，包括3名機組人員，令12月以來機組人員確診數目增至23宗，衝擊中港兩地的討通關規畫。消息人士，原定12月推出的小規模通關，因疫情有變而告吹。政務司長李家超卻稱，通關已達「衝線階段」，對通關抱持樂觀。

明報報導，香港與內地通關還沒有確實日期，李家超說，與內地通關的推展工作「沒停過」，形容通關已達「衝線階段」，目標是「隨時候命」，但香港在防疫 抗疫方面仍要做好，包括戴口罩、保持社交距離及接種疫苗等，達至「動態清零」。

港區人大代表田北辰早前稱，據他了解，因廣東省出現Omicron 變種個案，深圳和珠海對通關仍有憂慮。李家超回應，坊間不同人都可對通關發表意見，但他多次親身與內地有關部門聯繫，對通關樂觀和有信心。

多名政府消息人士指，兩地原定12月小規模通關，但因應兩地疫情都出現變化，12月通關計畫告吹，預計要延遲至明年初。

至於香港疫情，昨日新增14宗確診，3名確診的機組人員中2人為Omicron懷疑個案，令12月機組人員確診數目增至23人，當中16人確認或懷疑感染Omicron。

其中一名確診的44歲國泰男空服員，為Omicron懷疑個案，26日出現頭痛和腹瀉的病徵。政府前晚起圍封他居住的屯門嘉悅半島第一座並強制檢測，沒找到確診。

港府昨凌晨起收緊機組人員防疫要求，抵港後首3日要在酒店檢疫。香港物流協會會長袁美儀表示，機組人員在酒店檢疫3日可以接受，但估計有10%機組人員會考慮暫停職務，預計明年物流成本增加30%，相信最終轉嫁消費者，盼政府的防疫要求不要再「加辣」。

詢問國泰是否有機組人員因新措施而辭職或停飛，國泰航空企業事務總經理黃文傑無正面回應，僅表示會繼續遵守防疫措施。運房局回應，一直與航空業界保持緊密溝通，務求保障公共衛生，同時確保往來香港的航空貨運持續暢通，會繼續密切監察。