港政務司長支持拘捕立場新聞 劉兆佳：反對≠反中

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 政務司司長李家超表態，支持港警拘捕網路媒體立場新聞多名現任或前任高層，並指港府會嚴厲打擊任何假借或利用新聞工作從事犯罪及危害國家安全的人。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，當局對付立場新聞的目標是為「立下旗杆」，其他媒體知所行止，防止他們成為煽動動亂、反中亂港的平台。

警方國家安全處人員清晨搜查網媒立場新聞及拘捕六名現任或前任高層，以及前蘋果 日報一名高層，指他們涉嫌觸犯串謀發布煽動刊物罪。李家超昨日下午應詢指出，支持警方拘捕行動。

李家超表示，香港新聞工作受基本法保障，但若有人披著「新聞外衣」，從事非法勾當，就是新聞工作者的「害群之馬」，他予以譴責。被問到港區國安法 是否容不下反對聲音濃厚的媒體，他「強烈表明」不會容許那些「害群之馬」利用新聞工作為工具破壞新聞自由、污染香港新聞工作環境；他說，新聞工作者應明白「害群之馬」對新聞工作有負面影響，因他們可能破壞新聞工作的公信力，所有人均應對「害群之馬」高聲說不。

香港記者協會前主席楊健興說，期望官員不是有前設，將個別媒體定性、標籤，假若覺得某報導標題、內容、相片有問題，可要求媒體更正或澄清，一下子就指控對方是「披著新聞外衣」、並非報導，是將事情「政治化」，媒體日後何來獨立運作，亦不明白何謂「保持距離」。

劉兆佳稱，「反對聲音」和「反中亂港」之間的界線不易釐清，並會受到法庭判例和政治氣氛影響，尤以後者較重要，日後要視乎社會還有否抵制中央、反中的媒體氣氛，才可逐步釐清界線，「當國安問題嚴重時，界線就會嚴一點；沒那麼嚴重時，界線就會鬆一點」。