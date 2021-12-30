香港「煽動刊物罪」六七後停用 國安法重見

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港警昨日以《刑事罪行條例》下「串謀發布煽動刊物罪」，拘捕立場新聞6名現任及前任高層；近期涉及相同控罪的還包括「羊村繪本案」、黎智英和蘋果 日報高層。學者表示，涉及煽動刊物的罪行自六七暴動後已多年沒被使用，但於港區國安法 生效後重用，例如「羊村案」其中一名被告伍巧怡就保釋被拒上訴至終院，終院判辭指，即使不以國安法控告，煽動罪已屬危害國安的罪行。

明報報導，資深傳媒人呂秉權稱，有關條例自六七暴動、香港 回歸後已多年未被使用，皆因條例與言論或出版自由的價值有所牴觸。

港大法律系前教授戴大為表示，香港《基本法》中包含《公民權利和政治權利國際公約》，所以涉及煽動刊物的罪行才會在一段長時間沒被使用。然而國安法生效後，由於國安法沒有追溯期，港府遂改用「煽動罪」來涵蓋被告在法例生效前的行為，並向法院尋求煽動罪可應用於國安法檢控及保釋限制。他說，此舉會造成寒蟬效應，「誠實的傳媒 」將面臨危機，任何涉及國安的行為，幾乎不用期望言論自由會得到保障。

大律師黃宇逸引述終院近期就「羊村案」頒下的判辭指出，將國安法第7條及基本法第23條一併解讀後，羊村案所涉及、《刑事罪行條例》下的煽動罪行亦屬危害國家安全的罪行，終院同時裁定只要牽涉國家安全，就算以其他法例提告，只要涉及危害國安行為，也應採納嚴格的保釋門檻。

報導指出，《刑事罪行條例》第9條及第10條於1938年訂立。1952年，大公報就「三．一事件」轉載人民日報文章，抗議港英政府的行動，被指刊登煽動文字，報章一度停刊12天；六七暴動期間，港英政府曾以緊急法控告田豐日報、香港夜報及新午報等左派報章，指控他們刊登煽動文字、發布假新聞、違反出版條例等罪名，3份報章被勒令停刊，負責人亦遭起訴判囚。