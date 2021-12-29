做乜咁驚啫？香港立場新聞被迫解散的「新聞之死」

圖為立場新聞辦公室。（歐新社）

「#JMGGJ 指的是粵語『做乜咁驚啫』（Jo Mud Gum Gang Jack）的拼音縮寫——意思是『為何要這麼害怕』，也是香港 壓迫《立場新聞》關閉之前，剩下的新聞人們所刊出的最後專題報導...。」

2021年12月29日下午4時10分，香港最著名的獨立新聞媒體《立場新聞》對外宣布「即日停止營運」，主因是香港國安處同日清晨突襲逮捕了《立場》前任總編鍾沛權、現任代理總編林紹桐、以及曾任《立場》前屆董事的歌手何韻詩...等6人，並查扣《立場》編輯室的多部電腦與大量資料——為避免歷代記者同事、供稿專欄作家、揭弊報導線人的資料進一步曝光或遭遇香港政府以國安法「連作清算」，《立場新聞》才決定停止運作、解散公司、資遣所有員工、刪除所有網站內容，並結束自2014年重新開站以來的香港獨立媒體時代。

在關站聲明稿中， 《立場新聞》編輯部匆匆寫道：

立場新聞停止運作公告 警方今早（29 日）拘捕本公司多名高層及前高層人員、帶走多人協助調查，並在立場新聞辦公室檢走多部電腦及部分文件，立場新聞已為涉事人員提供協助。 因應情況，立場新聞即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，立場新聞所有員工已即時遣散。 立場新聞前身為主場新聞，於 2014 年 12 月成立、以不牟利原則營運，立足香港主場，《立場》編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至 2021年12月29日停運。 感謝讀者一直支持。 立場新聞 2021.12.29

香港國安處才在今天29日清晨發動突襲，逮捕《立場新聞》高層與前董事，甚至出動近200名國安人員搜查《立場新聞》辦公室。當中，國安處以〈涉嫌串謀發布煽動刊物罪〉為名，在沒有提出任何事證之下，逮捕共6人，包括：《立場新聞》現任董事和前總編輯鍾沛權、《立場新聞》代理總編輯林紹桐（已宣布即刻辭去總編職位），以及《立場新聞》4名前董事成員周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

港警突襲 帶走大量證物資料

雖然在香港國安警察 抓走的6人之中，除了被捕後立刻辭職的代理總編林紹桐、與辭任後仍暫時列名董事會的鍾沛權以外，其他人都已不在《立場》現職。但香港警察29日上午仍大動作地突襲《立場》辦公室，並在媒體鏡頭前帶走大量「證物資料」；與此同時，國安警察也就《立場》本案，再次逮捕此前已被收押的前香港《蘋果 日報》副社長陳沛敏——港警指控陳沛敏曾為丈夫鍾沛權的《立場》寫煽動性、意圖使人仇視港府的犯罪專欄文——鋪天蓋地的整肅壓力，最終才讓無法確保員工人身安全的《立場》被迫解散。

（歐新社）

在香港《蘋果日報》於今年6月遭斷金流而被迫停刊之後，外界皆喊話，希望「繼《蘋果日報》後，《立場新聞》一定要撐住」。但實際上，《立場》不僅早就成為港府除之後快的眼中釘，在陳沛敏6月被捕之後的鍾沛權，亦遭遇了極大的各種壓力。

最壞打算 不敵逮捕後續效應

因此《立場新聞》也在6月28日做出最壞打算，宣布暫停接受贊助、下架5月以前刊登過的轉載和投稿評論文章，包括何韻詩在內的6名董事宣布辭去職務，鍾沛權也在11月1日宣布因「家庭原因」辭去總編一職——這些做法都是為了拉出一道防火牆，避免歷代同事、供稿人同遭港府以「國安法重罪清算」。但種種的最壞打算仍不敵今日「清晨大逮捕」下所引發的後續效應。

《立場新聞》成立於2014年12月，其前身為香港獨立新聞網站《主場新聞》，現任董事為其中兩位發起人蔡東豪和鍾沛權。《主場》成立於2012年，並在2014年7月宣布因收支未達平衡而結束運作，但仍以保留大部分《主場》編採團隊的方式另起爐灶，在同年12月成立《立場新聞》。

「《主場新聞》死，《立場新聞》生。生於2014年的香港，我們有種責任。」

被捕的代理總編林紹桐。（美聯社）

對《立場新聞》而言，其創辦初衷是希望以香港為本位，致力守護香港的核心價值——民主、人權、自由、法治和公義——但從2014年雨傘運動到2019年反修例運動，再到如今的2020年港版《國安法》施行等，不斷限缩的自由空間已經讓願意、還能堅守這一些核心價值的公民組織、學生團體、新聞媒體等面臨解散、瓦解、不能營運的下場。

2021年結束前，《立場新聞》的最後一個專題是《告別2021》，系列報導之一〈2021解體：你們還好嗎？〉是紀錄香港公民社會解體、追訪其中解散的22個公民組織。《立場新聞》也在12月28日發出了《告別2021》的系列之二：〈2021禁語：JMGGJ？〉。在這一篇報導的引言裡，卻不幸預言了今日之事：

「...2021 是禁語之年。有些口號不能再喊、有些電影沒法公映、有些演唱會無法開咪、有些書籍被圖書館下架、舊香港電台被閹割倒下……。噤聲之後，剩下來的，除了恐懼和寂靜，還有……希望。」

（Getty Images）