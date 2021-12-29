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罹抑鬱症 香港愛高集團主席梁偉成疑生意失敗跳樓亡

香港新聞組／香港29日電
愛高集團主席梁偉成。（取材自愛高集團網頁）
愛高集團主席梁偉成。（取材自愛高集團網頁）

上市公司愛高集團主席梁偉成（61歲），疑生意失敗萬念俱灰，昨晨前往公司發跡地鰂魚涌英皇道仁孚工業大廈舊廠房緬懷一番後，發「死亡短訊」給家人囑咐要互相照顧，他步上天台一躍而下，傷重死亡。愛高集團昨午宣布短暫停牌。

綜合香港01、香港經濟日報報導，洋名Wilson的梁偉成居住大埔康樂園，持加拿大Queen`s University電子工程碩士學位，1985年加入父親創辦的愛高集團，現為主席兼行政總裁，擁有40年電子行業經驗。愛高集團由生產收音機起家，其後規模不斷擴大，目前主力生產平板電腦、DVD及音響，在內地及台灣設有分公司，1992年上市。

據悉，梁偉成患抑鬱症多年。今晨8時52分，他被發現倒臥仁孚工業大廈平台，救護人員到場證實當場死亡。警方調查得知，梁墜樓前曾發「死亡短訊」給家人，內容大致是：「我現在於天台，代為照顧屋企人」，警方相信死者因生意失敗，公司欠巨債萌生死念。

消息稱，梁偉成家族的電子公司於70年代在仁孚工業大廈設廠，隨著香港經濟騰飛，愛高亦高速發展，為晉身上市公司打下基礎，疑這段黃金歲月令他十分懷念，特回來跳樓自殺，事件無可疑。

愛高集團早前公布，至9月底半年虧損擴大9%至1.72億元（港幣，下同，約2205萬美元），營業額總額減少32%至4億元，主要受累製造影音及其他產品的傳統OEM╱ODM業務縮減。公司另有自有品牌AVITA筆記型電腦，分部營業額增49%至3.37億元。愛高停牌前市值僅1.4億元。

愛高集團由梁偉成父親梁劍文創辦，梁劍文於2018年退任公司董事，由梁偉成身兼主席和行政總裁職務。據最新年報資料，梁劍文家族持有公司40.5%股權。

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